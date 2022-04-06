"Они будут страдать, сильно страдать". Генштаб ВСУ опубликовал видео окопов возле ЧАЭС, которые рыли российские оккупанты

"Видеоподтверждение: рашисты нарыли окопы и капониры в Чернобыльской зоне", – прокомментировали видео в Генштабе ВСУ.
На видео видно, что окопы рылись в местности с признаками сильной заболоченности – в них стоит вода. Согласно информации мониторингового Telegram-канала "Беларускі Гаюн", окопы, которые рыли российские военные, находятся на расстоянии около 3,5 км от ЧАЭС. В этом направлении пришелся основной выброс радиоактивных элементов во время взрыва в 1986 году, отмечается в сообщении на канале проекта.
"Они [российские оккупанты] будут страдать, сильно страдать. Вообще лучевая болезнь по нарастанию. Проявляются слабость, головные боли, тошнота, рвота, и может быть такая ситуация: жидкий стул, понос, нарушается иммунитет", – рассказал в комментарии ТСН академик Игнат Матасар.
По его словам, если российские военные в течение месяца рыли окопы в Рыжем лесу возле ЧАЭС или даже если стояли рядом с ним, как минимум вторую степень лучевой болезни они заработали.
"Это говорит о том, что у них поражены все органы и системы организма. Прежде всего, это кровеносная система, образование крови, это, безусловно, слизистые оболочки, это нарушения половой функции. Молодые люди могут потерять способность размножаться", – подчеркнул ученый.
Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук написала 31 марта в Facebook, что российские оккупанты, которые рыли окопы возле ЧАЭС, вполне заслуживают номинирования на "премию Дарвина" – виртуальную антипремию, ежегодно присуждаемую лицам, которые наиболее глупым способом умерли или потеряли способность иметь детей.
"Они добровольно получили такие дозы радиации, последствия которых им будут объяснять врачи в специальных защитных костюмах. Это тот случай, когда враг внушает ужас из-за опилок у него в голове", – аргументировала украинский чиновник.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля, в первый день вторжения, российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал. Военные РФ прошли по территории зоны отчуждения на тяжелой технике, подняв слой загрязненной почвы и пыли, спровоцировали ухудшение радиационной обстановки и подверглись воздействию радиации, сообщали в Национальной академии наук Украины.
Только 20 марта удалось провести частичную ротацию персонала ЧАЭС и эвакуацию находившихся там людей.
29 марта по итогам переговоров украинской и российской делегаций в минобороны РФ заявили, что Россия "решила сократить военную активность" на киевском и черниговском направлениях. 31 марта оккупанты покинули территорию ЧАЭС и город-спутник Славутич. При этом они захватили в плен военнослужащих Национальной гвардии, охранявших станцию.
31 марта "Энергоатом" получил подтверждение информации, что оккупанты окапывались в Рыжем лесу – наиболее загрязненном месте зоны отчуждения.
Во время пребывания на станции оккупанты разграбили новейшую лабораторию в Чернобыле, а перед тем, как покинуть ЧАЭС, украли оттуда компьютеры, чайники, кофеварки, контейнеры с имуществом, сообщали в Госагентстве по вопросам управления зоной отчуждения.
5 апреля Нацгвардия Украины взяла ЧАЭС под охрану.