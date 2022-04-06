"Они будут страдать, сильно страдать". Генштаб ВСУ опубликовал видео окопов возле ЧАЭС, которые рыли российские оккупанты

"Видеоподтверждение: рашисты нарыли окопы и капониры в Чернобыльской зоне", – прокомментировали видео в Генштабе ВСУ.

На видео видно, что окопы рылись в местности с признаками сильной заболоченности – в них стоит вода. Согласно информации мониторингового Telegram-канала "Беларускі Гаюн", окопы, которые рыли российские военные, находятся на расстоянии около 3,5 км от ЧАЭС. В этом направлении пришелся основной выброс радиоактивных элементов во время взрыва в 1986 году, отмечается в сообщении на канале проекта.

"Они [российские оккупанты] будут страдать, сильно страдать. Вообще лучевая болезнь по нарастанию. Проявляются слабость, головные боли, тошнота, рвота, и может быть такая ситуация: жидкий стул, понос, нарушается иммунитет", – рассказал в комментарии ТСН академик Игнат Матасар.

По его словам, если российские военные в течение месяца рыли окопы в Рыжем лесу возле ЧАЭС или даже если стояли рядом с ним, как минимум вторую степень лучевой болезни они заработали.

"Это говорит о том, что у них поражены все органы и системы организма. Прежде всего, это кровеносная система, образование крови, это, безусловно, слизистые оболочки, это нарушения половой функции. Молодые люди могут потерять способность размножаться", – подчеркнул ученый.

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук написала 31 марта в Facebook, что российские оккупанты, которые рыли окопы возле ЧАЭС, вполне заслуживают номинирования на "премию Дарвина" – виртуальную антипремию, ежегодно присуждаемую лицам, которые наиболее глупым способом умерли или потеряли способность иметь детей.

"Они добровольно получили такие дозы радиации, последствия которых им будут объяснять врачи в специальных защитных костюмах. Это тот случай, когда враг внушает ужас из-за опилок у него в голове", – аргументировала украинский чиновник.

Война России против Украины. Главное (обновляется)