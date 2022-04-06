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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Они будут страдать, сильно страдать". Генштаб ВСУ опубликовал видео окопов возле ЧАЭС, которые рыли российские оккупанты

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Российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС 24 февраля
Российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС 24 февраля
Фото: Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС" / Facebook

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) опубликовал 5 апреля в Facebook видео, на котором видны окопы, вырытые неподалеку от Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС).

"Видеоподтверждение: рашисты нарыли окопы и капониры в Чернобыльской зоне", – прокомментировали видео в Генштабе ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/videos/1074982203081392/

На видео видно, что окопы рылись в местности с признаками сильной заболоченности – в них стоит вода. Согласно информации мониторингового Telegram-канала "Беларускі Гаюн", окопы, которые рыли российские военные, находятся на расстоянии около 3,5 км от ЧАЭС. В этом направлении пришелся основной выброс радиоактивных элементов во время взрыва в 1986 году, отмечается в сообщении на канале проекта.

"Они [российские оккупанты] будут страдать, сильно страдать. Вообще лучевая болезнь по нарастанию. Проявляются слабость, головные боли, тошнота, рвота, и может быть такая ситуация: жидкий стул, понос, нарушается иммунитет", – рассказал в комментарии ТСН академик Игнат Матасар.

По его словам, если российские военные в течение месяца рыли окопы в Рыжем лесу возле ЧАЭС или даже если стояли рядом с ним, как минимум вторую степень лучевой болезни они заработали.

"Это говорит о том, что у них поражены все органы и системы организма. Прежде всего, это кровеносная система, образование крови, это, безусловно, слизистые оболочки, это нарушения половой функции. Молодые люди могут потерять способность размножаться", – подчеркнул ученый.

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук написала 31 марта в Facebook, что российские оккупанты, которые рыли окопы возле ЧАЭС, вполне заслуживают номинирования на "премию Дарвина" – виртуальную антипремию, ежегодно присуждаемую лицам, которые наиболее глупым способом умерли или потеряли способность иметь детей.

"Они добровольно получили такие дозы радиации, последствия которых им будут объяснять врачи в специальных защитных костюмах. Это тот случай, когда враг внушает ужас из-за опилок у него в голове", – аргументировала украинский чиновник.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля, в первый день вторжения, российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал. Военные РФ прошли по территории зоны отчуждения на тяжелой технике, подняв слой загрязненной почвы и пыли, спровоцировали ухудшение радиационной обстановки и подверглись воздействию радиации, сообщали в Национальной академии наук Украины.

Только 20 марта удалось провести частичную ротацию персонала ЧАЭС и эвакуацию находившихся там людей.

29 марта по итогам переговоров украинской и российской делегаций в минобороны РФ заявили, что Россия "решила сократить военную активность" на киевском и черниговском направлениях. 31 марта оккупанты покинули территорию ЧАЭС и город-спутник Славутич. При этом они захватили в плен военнослужащих Национальной гвардии, охранявших станцию.

31 марта "Энергоатом" получил подтверждение информации, что оккупанты окапывались в Рыжем лесу – наиболее загрязненном месте зоны отчуждения.

Во время пребывания на станции оккупанты разграбили новейшую лабораторию в Чернобыле, а перед тем, как покинуть ЧАЭС, украли оттуда компьютеры, чайники, кофеварки, контейнеры с имуществом, сообщали в Госагентстве по вопросам управления зоной отчуждения.

5 апреля Нацгвардия Украины взяла ЧАЭС под охрану.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, Чернобыльская АЭС, ученые, радиация, Ирина Верещук, ЧАЭС, Чернобыль, война России против Украины, болезнь, вице-премьер, электростанция, российские военные, иммунитет, российские оккупанты
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