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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Нацгвардия Украины взяла ЧАЭС под охрану

Подразделения Нацгвардии Украины прибыли на Чернобыльскую атомную электростанцию 5 апреля
Подразделения Нацгвардии Украины прибыли на Чернобыльскую атомную электростанцию 5 апреля
Фото: Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС" / Facebook

5 апреля подразделения Нацгвардии Украины прибыли на Чернобыльскую атомную электростанцию (ЧАЭС) и взяли объект под охрану. Об этом сообщается на странице государственного специализированного предприятия "Чернобыльская АЭС" в Facebook.

"Основными задачами нацгвардейцев на площадке является охрана и оборона ядерных установок, а также физическая защита ядерных материалов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ключевые задачи предприятия – это:

  • проверка ВСУ безопасности площадки и ее транспортной инфраструктуры;
  • проверка радиационного состояния помещений и объектов станции, где находились оккупационные войска РФ, которые полностью пренебрегали правилами радиационной безопасности;
  • ротация персонала смены, которая находится на площадке (46 добровольцев-работников, отправившихся на площадку ЧАЭС 20 марта, а также 13 работников, которые продолжают находиться на рабочих местах с самого начала оккупации станции уже около 1000 часов).
https://www.facebook.com/ChornobylNPP/posts/278973221090233

Контекст:

24 февраля, в первый день вторжения, российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал. Военные РФ прошли по территории зоны отчуждения на тяжелой технике, подняв слой загрязненной почвы и пыли, спровоцировали ухудшение радиационной обстановки и подверглись воздействию радиации, сообщали в Национальной академии наук Украины.

Только 20 марта удалось провести частичную ротацию персонала ЧАЭС и эвакуацию находившихся там людей.

29 марта по итогам переговоров украинской и российской делегаций в минобороны РФ заявили, что Россия "решила сократить военную активность" на киевском и черниговском направлениях. 31 марта оккупанты покинули территорию ЧАЭС и город-спутник Славутич. При этом они захватили в плен военнослужащих Национальной гвардии, охранявших станцию.

31 марта "Энергоатом" получил подтверждение информации, что оккупанты окапывались в Рыжем лесу – наиболее загрязненном месте зоны отчуждения.

Во время пребывания на станции оккупанты разграбили новейшую лабораторию в Чернобыле, а перед тем, как покинуть ЧАЭС, украли оттуда компьютеры, чайники, кофеварки, контейнеры с имуществом, сообщали в Госагентстве по вопросам управления зоной отчуждения.

Теги: Россия, Украина, Чернобыльская АЭС, Национальная гвардия, оборона, радиация, АЭС, ротация, ЧАЭС, Чернобыль, безопасность, работа, электростанция, охрана, российские оккупанты
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