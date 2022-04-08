Буданов о ленд-лизе: Решение Сената США означает, что сам факт существования Путина угрожает мировой демократии

Буданов: Обороноспособность демократии, которую сегодня демонстрируют ВСУ и наша страна, должна только расти Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України / Facebook

"Историческое решение Сената США по одобрению закона о ленд-лизе для Украины означает, что война путинского режима против нашей страны угрожает всей демократической модели мира. Сам факт существования Путина угрожает мировой демократии. США дают четко понять, что гитлеровский нацизм и путинский рашизм – это одинаковые раковые опухоли, борьба с которыми по-прежнему должна опираться на мобилизацию беспрецедентных ресурсов. Теперь важно, чтобы этот законопроект еще поддержала Палата представителей", – подчеркнул Буданов.

По его словам, даже разговоры о ленд-лизе являются симптоматичными.

"На наших глазах возрождается то, что историки и международники называли воинственной (или обороноспособной) демократией. Своей борьбой за свободу мы напомнили всему миру о святых принципах союзников в годы Второй мировой войны, о том, что зло невозможно побороть в белых перчатках и дряблых политических дискуссиях. Добро должно быть всегда вооруженным и сильным. И обороноспособность демократии, которую сегодня демонстрируют ВСУ и наша страна, должна только расти", – резюмировал руководитель ГУР.

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