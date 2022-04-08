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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Буданов о ленд-лизе: Решение Сената США означает, что сам факт существования Путина угрожает мировой демократии

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Буданов: Обороноспособность демократии, которую сегодня демонстрируют ВСУ и наша страна, должна только расти
Буданов: Обороноспособность демократии, которую сегодня демонстрируют ВСУ и наша страна, должна только расти
Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України / Facebook

Поддержка Сенатом США законопроекта о ленд-лизе означает, что режим президента РФ Владимира Путина угрожает всей демократической модели мира. Такое мнение выразил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор Кирилл Буданов, сообщает в Facebook пресс-служба ведомства.

"Историческое решение Сената США по одобрению закона о ленд-лизе для Украины означает, что война путинского режима против нашей страны угрожает всей демократической модели мира. Сам факт существования Путина угрожает мировой демократии. США дают четко понять, что гитлеровский нацизм и путинский рашизм – это одинаковые раковые опухоли, борьба с которыми по-прежнему должна опираться на мобилизацию беспрецедентных ресурсов. Теперь важно, чтобы этот законопроект еще поддержала Палата представителей", – подчеркнул Буданов.

По его словам, даже разговоры о ленд-лизе являются симптоматичными.

"На наших глазах возрождается то, что историки и международники называли воинственной (или обороноспособной) демократией. Своей борьбой за свободу мы напомнили всему миру о святых принципах союзников в годы Второй мировой войны, о том, что зло невозможно побороть в белых перчатках и дряблых политических дискуссиях. Добро должно быть всегда вооруженным и сильным. И обороноспособность демократии, которую сегодня демонстрируют ВСУ и наша страна, должна только расти", – резюмировал руководитель ГУР.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/287553913556036

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Ленд-лиз – программа, в рамках которой США снабжали Великобританию, Францию, Китай и СССР продовольствием, нефтью и вооружением во время Второй мировой войны. Подписал закон о ленд-лизе 11 марта 1941 года президент США Франклин Рузвельт.

Шесть американских сенаторов из Демократической и Республиканской партий США внесли законопроект о поставках Украине вооружения по ленд-лизу. Об этом 20 января 2022 года сообщила пресс-служба одного из авторов законопроекта Джона Корнина.

Сенат США 6 апреля единогласно принял закон о возрождении программы ленд-лиза, которая в последний раз применялась во время Второй мировой войны. "Сенаторы быстро поддержали законопроект о ленд-лизе, поскольку украинские военные доказали, что могут отбиваться от российских войск, которые обстреливают украинские города с конца февраля. Программа ленд-лиза, созданная во время Второй мировой войны, рассматривалась как переломный момент в конфликте, поскольку она позволила США быстро пополнить запасы союзников без трудоемких процедурных препятствий", – написало Politico.

США предоставляют военную помощь Украине по другим процедурам. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину военная помощь США составила $1,7 млрд, а всего с 2014 года – $4,5 млрд.

Теги: Украина, помощь, Сенат США, ВСУ, война России против Украины, Кирилл Буданов
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