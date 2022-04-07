США предоставят Украине Javelin на $100 млн

"Я одобрил сегодня по поручению президента немедленно сократить помощь в области безопасности на сумму до $100 млн, чтобы удовлетворить острую потребность Украины в дополнительных противотанковых системах. Это разрешение является шестым изъятием оружия, оборудования и предметов поставки из запасов министерства обороны для Украины с августа 2021 года", – сказал он.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби уточнил 6 апреля, что США предоставят Украине противотанковые комплексы Javelin, говорится на сайте американского ведомства.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину военная помощь США составила $1,7 млрд, а всего с 2014 года – $4,5 млрд.

Война России против Украины. Главное (обновляется)