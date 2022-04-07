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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США предоставят Украине Javelin на $100 млн

Javelin американский переносной противотанковый ракетный комплекс
Javelin – американский переносной противотанковый ракетный комплекс
Фото: EPA

США выделили $100 млн на противотанковые системы для Украины. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил 5 апреля.

"Я одобрил сегодня по поручению президента немедленно сократить помощь в области безопасности на сумму до $100 млн, чтобы удовлетворить острую потребность Украины в дополнительных противотанковых системах. Это разрешение является шестым изъятием оружия, оборудования и предметов поставки из запасов министерства обороны для Украины с августа 2021 года", – сказал он.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби уточнил 6 апреля, что США предоставят Украине противотанковые комплексы Javelin, говорится на сайте американского ведомства.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину военная помощь США составила $1,7 млрд, а всего с 2014 года – $4,5 млрд.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Javelin – американский переносной противотанковый ракетный комплекс. Предназначен для поражения бронетехники и низколетящих малоскоростных целей.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, Украина, война, военная помощь, Энтони Блинкен, война России против Украины, Джон Кирби, Javelin
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