В Украину уже прибыли и стали на боевое дежурство новые Bayraktar. Будет больше Stinger и Javelin – Резников

Резников сообщил, что 1 марта пообщался с министром обороны США Ллойдом Остином.
"Даже опытные американские военные в полном восторге от профессионализма наших защитников и стойкости нашего народа", – отметил он.
Министр отметил, что увеличивается объем помощи, которую Украина получает от союзников, в том числе от ранее отказывавшихся поставлять вооружение.
"В Украину уже прибыли и стали на боевое дежурство новые Bayraktar. Будет больше Stinger и Javelin. Европа превращается в наш тыл и поставляет критически необходимое для обороны. Мы на передовой свободного мира", – сказал он.
Резников также поблагодарил тех военнослужащих, которые отдали свою жизнь за Украину.
"После победы мы почтим их память так, чтобы и через столетие украинцы чтили героев Гостомеля, Херсона, Чернигова, Сум, Счастья, Волновахи, Харькова, Мариуполя, Ахтырки и других городов, как мы чтим наших героических предков, начиная от летописных князей ", – подчеркнул он.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
По данным Минобороны Украины на 1 марта, общие потери российских оккупантов составили 5,7 тыс. человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны, не уточняя количество.
Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.