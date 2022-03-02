В Украину уже прибыли и стали на боевое дежурство новые Bayraktar. Будет больше Stinger и Javelin – Резников

Резников: Европа превращается в наш тыл и поставляет критически необходимое для обороны Фото: Резніков Олексій / Facebook

Резников сообщил, что 1 марта пообщался с министром обороны США Ллойдом Остином.

"Даже опытные американские военные в полном восторге от профессионализма наших защитников и стойкости нашего народа", – отметил он.

Министр отметил, что увеличивается объем помощи, которую Украина получает от союзников, в том числе от ранее отказывавшихся поставлять вооружение.

"В Украину уже прибыли и стали на боевое дежурство новые Bayraktar. Будет больше Stinger и Javelin. Европа превращается в наш тыл и поставляет критически необходимое для обороны. Мы на передовой свободного мира", – сказал он.

Резников также поблагодарил тех военнослужащих, которые отдали свою жизнь за Украину.

"После победы мы почтим их память так, чтобы и через столетие украинцы чтили героев Гостомеля, Херсона, Чернигова, Сум, Счастья, Волновахи, Харькова, Мариуполя, Ахтырки и других городов, как мы чтим наших героических предков, начиная от летописных князей ", – подчеркнул он.