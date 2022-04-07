Кулеба поблагодарил Сенат США за поддержку законопроекта о ленд-лизе

Кулеба: Это важный первый шаг к ленд-лизу, который будет способствовать поставке военного оборудования в Украину Фото: EPA

"Благодарен Сенату США за принятие законопроекта о защите украинской демократии благодаря ленд-лизу. Это важный первый шаг к ленд-лизу, который будет способствовать поставке военного оборудования в Украину", – отметил он.

Глава МИД добавил, что Украина рассчитывает на скорейшее принятие документа Палатой представителей и подпись президента США Джо Байдена.

Вдячний Сенату США за ухвалення законопроєкту про захист української демократії завдяки ленд-лізу. Це важливий перший крок до ленд-лізу, який сприятиме постачанню військового обладнання до України. Розраховуємо на швидке ухвалення у Палаті представників і підпис Президента США. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 7, 2022

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