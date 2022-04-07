Кулеба поблагодарил Сенат США за поддержку законопроекта о ленд-лизе

"Благодарен Сенату США за принятие законопроекта о защите украинской демократии благодаря ленд-лизу. Это важный первый шаг к ленд-лизу, который будет способствовать поставке военного оборудования в Украину", – отметил он.
Глава МИД добавил, что Украина рассчитывает на скорейшее принятие документа Палатой представителей и подпись президента США Джо Байдена.
Вдячний Сенату США за ухвалення законопроєкту про захист української демократії завдяки ленд-лізу. Це важливий перший крок до ленд-лізу, який сприятиме постачанню військового обладнання до України. Розраховуємо на швидке ухвалення у Палаті представників і підпис Президента США.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 7, 2022
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Ленд-лиз – программа, в рамках которой США снабжали Великобританию, Францию, Китай и СССР продовольствием, нефтью и вооружением во время Второй мировой войны. Подписал закон о ленд-лизе 11 марта 1941 года президент США Франклин Рузвельт.
Шесть американских сенаторов из Демократической и Республиканской партий США внесли законопроект о поставках Украине вооружения по ленд-лизу. Об этом 20 января сообщила пресс-служба одного из авторов законопроекта Джона Корнина.
Сенат США 6 апреля единогласно принял закон о возрождении программы ленд-лиза, которая в последний раз применялась во время Второй мировой войны. "Сенаторы быстро поддержали законопроект о ленд-лизе, поскольку украинские военные доказали, что могут отбиваться от российских войск, которые обстреливают украинские города с конца февраля. Программа ленд-лиза, созданная во время Второй мировой войны, рассматривалась как переломный момент в конфликте, поскольку она позволила США быстро пополнить запасы союзников без трудоемких процедурных препятствий", – написало Politico.