Кулеба: Путина остановит только газовое и нефтяное эмбарго и отключение от SWIFT всех российских банков

"Я ценю усиление пятого пакета санкций ЕС: запрет на российский уголь, на заход судов в порты ЕС и для операторов автомобильного транспорта. Но чтобы остановить Путина, понадобится газовое/нефтяное эмбарго и отключение от SWIFT всех российских банков", – отметил министр.

Кулеба также подчеркнул, что "трудные времена требуют трудных решений".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, Европейский союз, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список Путина, а часть российских банков отключили от SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.

Также в связи с вторжением РФ в Украину страны Запада стали массово отказываться от российских газа и нефти и искать им альтернативу.

США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа – и решили лишить Россию статуса наибольшего содействия (торговых привилегий), что позволит повысить таможенные пошлины и ввести другие ограничения.

Великобритании до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российских нефти и газа.

Европейский союз пока только разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов.

6 апреля председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз рано или поздно введет ограничения на поставки российских нефти и газа.