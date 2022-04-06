Кулеба: Путина остановит только газовое и нефтяное эмбарго и отключение от SWIFT всех российских банков

"Я ценю усиление пятого пакета санкций ЕС: запрет на российский уголь, на заход судов в порты ЕС и для операторов автомобильного транспорта. Но чтобы остановить Путина, понадобится газовое/нефтяное эмбарго и отключение от SWIFT всех российских банков", – отметил министр.
Кулеба также подчеркнул, что "трудные времена требуют трудных решений".
I appreciate the strengthening of the 5th EU sanctions package: bans on Russian coal, vessels accessing EU ports, and road transport operators. But it will take a gas/oil embargo and de-SWIFTing of all Russian banks to stop Putin. Difficult times require difficult decisions.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 6, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.
После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, Европейский союз, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список Путина, а часть российских банков отключили от SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.
Также в связи с вторжением РФ в Украину страны Запада стали массово отказываться от российских газа и нефти и искать им альтернативу.
США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа – и решили лишить Россию статуса наибольшего содействия (торговых привилегий), что позволит повысить таможенные пошлины и ввести другие ограничения.
Великобритании до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российских нефти и газа.
Европейский союз пока только разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов.
6 апреля председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз рано или поздно введет ограничения на поставки российских нефти и газа.