Подоляк: Европе, которая все еще боится остаться без газа и нефти, пора понять: Буча – лишь начало правды о современной РФ

"Европе, которая все еще боится остаться без газа/нефти, пора понять: Буча – лишь начало правды о современной РФ. Дальше будут сотни других украинских городов, где побывал людоедский "русский мир". Не хотите страдать от "бучанского синдрома" завтра – дайте тяжелое оружие сегодня", – написал Подоляк.

Європі, яка все ще боїться залишитися без газу/нафти, час зрозуміти: Буча – лише початок правди про сучасну РФ. Далі будуть сотні інших українських міст, де побував людожерський «русский мир». Не хочете страждати від «бучанського синдрому» завтра – дайте важку зброю сьогодні. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 5, 2022

Financial Times, ссылаясь на источники, сообщила 4 апреля, что ЕС готовится обсудить дополнительные санкции против Москвы после того, как появились сообщения о зверствах российской армии в городах Киевской области.

В частности, предлагается обсудить дополнительные ограничения и эмбарго на ввоз из России энергоносителей, таких как уголь, нефть и газ, запрет на использование российскими судами портов ЕС.