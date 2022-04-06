Мишель: Евросоюз рано или поздно введет ограничения на поставки российской нефти и газа

"Мы ужесточаем наши санкции, чтобы сохранить максимальное давление на Кремль. Новый пакет включает запрет на импорт угля. И я думаю, что меры по нефти и даже по газу тоже рано или поздно понадобятся", – написал Мишель.
We are toughening our sanctions to keep maximum pressure on the Kremlin.— Charles Michel (@eucopresident) April 6, 2022
The new package includes a ban on coal imports.
And I think that measures on oil, and even gas, will also be needed sooner or later. pic.twitter.com/bhc9NGu4as
После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.
После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, Европейский союз, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список Путина, а часть российских банков отключили от SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.
Также в связи с вторжением РФ в Украину страны Запада стали массово отказываться от российских газа и нефти и искать им альтернативу.
США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа – и решили лишить Россию статуса наибольшего содействия (торговых привилегий), что позволит повысить таможенные пошлины и ввести другие ограничения.
Великобритании до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российской нефти и газа.
Европейский союз пока только разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов.