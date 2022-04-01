США будут выделять из стратегических резервов по 1 млн баррелей нефти в сутки

Президент Джо Байден планирует использовать национальный стратегический резерв в течение следующих шести месяцев, в то время как местные производители наращивают добычу.

В Белом доме заявили, что масштаб высвобождения беспрецедентный, и он обеспечит "исторический объем поставок".

Контекст:

США также ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа – и решили лишить Россию статуса наибольшего содействия (торговых привилегий), что позволит повысить таможенные пошлины и ввести другие ограничения.

В Евросоюзе обсуждают введение эмбарго на российские нефть и газ, но некоторые страны категорически против этого.

Об отказе от российских нефти и газа заявила и Австралия.