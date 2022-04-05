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Глава Еврокомиссии рассказала о пятом пакете санкций ЕС против России, в нем шесть пунктов

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Над санкциями относительно российской нефти ЕС еще "работает", отметила фон дер Ляйен
Над санкциями относительно российской нефти ЕС еще "работает", отметила фон дер Ляйен
Фото: ЕРА

Европейский союз предлагает пятый пакет антироссийских санкций за вторжение в Украину. Об этом 5 апреля в Twitter сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Россия ведет жестокую, беспощадную войну, в том числе и против мирного населения Украины. Нам нужно поддерживать максимальное давление в этот критический момент. Поэтому сегодня мы предлагаем пятый пакет санкций", – написала она.

Фон дер Ляйен назвала шесть пунктов санкционного пакета:

  1. Запрет на импорт угля из России на сумму €4 млрд в год, что урезает еще один важный источник доходов для России.
  2. Полный запрет операций с четырьмя ключевыми российскими банками, в том числе с ВТБ, вторым по величине российским банком.
  3. Запрет на заход российских судов в порты ЕС, а также запрет на заход российских и белорусских автоперевозчиков.
  4. Дальнейшие запреты на экспорт на сумму €10 млрд в важнейших областях: передовые полупроводники, машины и транспортное оборудование.
  5. Новые запреты на импорт на сумму €5,5 млрд.
  6. Целевые меры, такие как запрет на участие российских компаний в государственных закупках в Евросоюзе и исключение любой финансовой поддержки в ЕС.

Также глава Еврокомиссии анонсировала, что санкции могут ввести еще против ряда физических лиц.

"Мы также работаем над дополнительными санкциями, в том числе в отношении импорта нефти, и размышляем над некоторыми идеями государств-членов, такими как налоги или конкретные каналы оплаты, такие как счет условного депонирования", – рассказала она.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что подобные санкции применяют уже около 40 стран.

"Занять четкую позицию крайне важно для всего мира. Четкую позицию против путинской войны, против расправы над мирным населением, против нарушения фундаментальных принципов мироустройства", – считает она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, Европейский союз, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список президента РФ Владимира Путина, а часть российских банков отключили от SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.

Также в связи с вторжением РФ в Украину страны Запада стали массово отказываться от российских газа и нефти и искать им альтернативу.

По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 5,3 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 8 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

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