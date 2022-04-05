Глава Еврокомиссии рассказала о пятом пакете санкций ЕС против России, в нем шесть пунктов

"Россия ведет жестокую, беспощадную войну, в том числе и против мирного населения Украины. Нам нужно поддерживать максимальное давление в этот критический момент. Поэтому сегодня мы предлагаем пятый пакет санкций", – написала она.

Фон дер Ляйен назвала шесть пунктов санкционного пакета:

Запрет на импорт угля из России на сумму €4 млрд в год, что урезает еще один важный источник доходов для России. Полный запрет операций с четырьмя ключевыми российскими банками, в том числе с ВТБ, вторым по величине российским банком. Запрет на заход российских судов в порты ЕС, а также запрет на заход российских и белорусских автоперевозчиков. Дальнейшие запреты на экспорт на сумму €10 млрд в важнейших областях: передовые полупроводники, машины и транспортное оборудование. Новые запреты на импорт на сумму €5,5 млрд. Целевые меры, такие как запрет на участие российских компаний в государственных закупках в Евросоюзе и исключение любой финансовой поддержки в ЕС.

1 – An import ban on coal from Russia, worth €4 billion per year, cutting another important revenue source for Russia.



2 – A full transaction ban on 4 key Russian banks, among them VTB, the 2nd largest Russian bank. pic.twitter.com/MknRVScmbN — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 5, 2022

5 – Specific new import bans, worth €5.5 billion euros.



6 – Targeted measures, such as a ban on participation of Russian companies in public procurement in * and exclusion of all financial support, EU or national to Russian public bodies. pic.twitter.com/7loq1Sd00E — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 5, 2022

Также глава Еврокомиссии анонсировала, что санкции могут ввести еще против ряда физических лиц.

"Мы также работаем над дополнительными санкциями, в том числе в отношении импорта нефти, и размышляем над некоторыми идеями государств-членов, такими как налоги или конкретные каналы оплаты, такие как счет условного депонирования", – рассказала она.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что подобные санкции применяют уже около 40 стран.

"Занять четкую позицию крайне важно для всего мира. Четкую позицию против путинской войны, против расправы над мирным населением, против нарушения фундаментальных принципов мироустройства", – считает она.

Today over 40 countries apply sanctions like these.



To take a clear stand is crucial for the whole world.



A clear stand against Putin’s war of choice.



Against the massacre of civilians.



Against the violation of the fundamental principles of the world order.



Slava Ukrainje pic.twitter.com/Vs3QnXduIJ — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 5, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)