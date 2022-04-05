Глава Еврокомиссии рассказала о пятом пакете санкций ЕС против России, в нем шесть пунктов

"Россия ведет жестокую, беспощадную войну, в том числе и против мирного населения Украины. Нам нужно поддерживать максимальное давление в этот критический момент. Поэтому сегодня мы предлагаем пятый пакет санкций", – написала она.
Фон дер Ляйен назвала шесть пунктов санкционного пакета:
1 – An import ban on coal from Russia, worth €4 billion per year, cutting another important revenue source for Russia.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 5, 2022
2 – A full transaction ban on 4 key Russian banks, among them VTB, the 2nd largest Russian bank. pic.twitter.com/MknRVScmbN
5 – Specific new import bans, worth €5.5 billion euros.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 5, 2022
6 – Targeted measures, such as a ban on participation of Russian companies in public procurement in * and exclusion of all financial support, EU or national to Russian public bodies. pic.twitter.com/7loq1Sd00E
Также глава Еврокомиссии анонсировала, что санкции могут ввести еще против ряда физических лиц.
"Мы также работаем над дополнительными санкциями, в том числе в отношении импорта нефти, и размышляем над некоторыми идеями государств-членов, такими как налоги или конкретные каналы оплаты, такие как счет условного депонирования", – рассказала она.
Фон дер Ляйен подчеркнула, что подобные санкции применяют уже около 40 стран.
"Занять четкую позицию крайне важно для всего мира. Четкую позицию против путинской войны, против расправы над мирным населением, против нарушения фундаментальных принципов мироустройства", – считает она.
Today over 40 countries apply sanctions like these.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 5, 2022
To take a clear stand is crucial for the whole world.
A clear stand against Putin’s war of choice.
Against the massacre of civilians.
Against the violation of the fundamental principles of the world order.
Slava Ukrainje pic.twitter.com/Vs3QnXduIJ
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.
После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, Европейский союз, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список президента РФ Владимира Путина, а часть российских банков отключили от SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.
Также в связи с вторжением РФ в Украину страны Запада стали массово отказываться от российских газа и нефти и искать им альтернативу.
По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 5,3 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 8 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.