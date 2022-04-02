Санкции против РФ не вынуждают восемь "башен Кремля" искать Путину преемника – Денисенко

Об этом он сказал, представляя результаты исследования "Санкции против России. Что на самом деле может сломать режим Владимира Путина?".

"Денег на выплаты силовым структурам и армии в России более чем достаточно, чтобы держать в абсолютно теплой ванне всех тех, кто обеспечивает стабильность этого режима. Поэтому никаких структурных изменений в самих элитах, судя по всему, не произойдет", – сообщил он.

Советник главы МВД считает, что у Кремля сейчас есть восемь "башен", но все они ориентированы на Путина, несмотря на то, что конкурируют между собой.

"Санкции [...] действительно ударили по ним, но в то же время они не заставляют их менять в целом вектор развития и тем более искать преемника для Путина", – заявил Денисенко.

Он рассказал, что в России из-за санкций уменьшится, в частности, предложение товаров, в том числе импортных, а инфляция может достигнуть в 2022 году 20–25%.

"Это действительно много, но это не будет настолько критично, как это многим кажется", – подчеркнул Денисенко.

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