Санкции против РФ не вынуждают восемь "башен Кремля" искать Путину преемника – Денисенко

Об этом он сказал, представляя результаты исследования "Санкции против России. Что на самом деле может сломать режим Владимира Путина?".
"Денег на выплаты силовым структурам и армии в России более чем достаточно, чтобы держать в абсолютно теплой ванне всех тех, кто обеспечивает стабильность этого режима. Поэтому никаких структурных изменений в самих элитах, судя по всему, не произойдет", – сообщил он.
Советник главы МВД считает, что у Кремля сейчас есть восемь "башен", но все они ориентированы на Путина, несмотря на то, что конкурируют между собой.
"Санкции [...] действительно ударили по ним, но в то же время они не заставляют их менять в целом вектор развития и тем более искать преемника для Путина", – заявил Денисенко.
Он рассказал, что в России из-за санкций уменьшится, в частности, предложение товаров, в том числе импортных, а инфляция может достигнуть в 2022 году 20–25%.
"Это действительно много, но это не будет настолько критично, как это многим кажется", – подчеркнул Денисенко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.
В 2020 году в Конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.
24 февраля 2022 года Путин объявил войну Украине, заявив, что это "спецоперация", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".