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01 апреля, 2022
 
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"Путин – х...йло". Скрипка презентовал кавер-версию песни Highway To Hell

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Скрипка: С песней через годы!
Скрипка: С песней через годы!
Фото: o.skrypka / Instagram

Украинский музыкант Олег Скрипка 31 марта в Instagram опубликовал видео исполнения собственной версии песни австралийской группы AC/DC – Highway To Hell.

"С песней через годы! 1979-й – год создания бессмертного хита AC/DC под названием Highway To Hell, являющегося литературным вариантом маршрута русского корабля с его главой. Именно в этот год я впервые взял в руки электрогитару и начал играть, петь рок на школьных вечеринках", – рассказал Скрипка.

Музыкант отметил, что в 1986 году был в армии на переподготовке в ракетных войсках комплекса С-300, и тогда впервые спел "укро-традишенел" версию Highцay To Hell – "Галю, приходь".

А в 2022 году Скрипка вместе с воинами территориальной обороны Киева создал ремейк со словами припева "Путин – х...йло".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Олег Скрипка родился 24 мая 1964 года в Советабаде Таджикской ССР. С 1987 года является лидером группы "Воплі Відоплясова". В 2005-м получил звание заслуженного артиста Украины.

Теги: война, Олег Скрипка, война России против Украины, AC/DC, Воплі Відоплясова, музыкант, ремейк
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