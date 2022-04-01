"Путин – х...йло". Скрипка презентовал кавер-версию песни Highway To Hell

"С песней через годы! 1979-й – год создания бессмертного хита AC/DC под названием Highway To Hell, являющегося литературным вариантом маршрута русского корабля с его главой. Именно в этот год я впервые взял в руки электрогитару и начал играть, петь рок на школьных вечеринках", – рассказал Скрипка.

Музыкант отметил, что в 1986 году был в армии на переподготовке в ракетных войсках комплекса С-300, и тогда впервые спел "укро-традишенел" версию Highцay To Hell – "Галю, приходь".

А в 2022 году Скрипка вместе с воинами территориальной обороны Киева создал ремейк со словами припева "Путин – х...йло".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олег Скрипка * RockStar #1 * (@o.skrypka)

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