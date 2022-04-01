Monatik в свой день рождения: Буду благодарен, если в виде поздравлений вы поддержите больницу "Охматдет"

1 апреля певцу исполнилось 36 лет.
"Украина победит! Придет мир опять! Последняя рифма в мои 35", – написал он.
Музыкант добавил, что верит в это всей душой.
"Сегодня 1 апреля, мой день рождения, но для меня, как и для миллионов украинцев, 24 февраля все еще продолжается. Поэтому и весна не чувствуется, и на душе холодно, сыро и темно. Все, что ранее казалось проблемой, оказалось бессмысленной чепухой и пустяком. Жизнь разделилась на до и во время войны… Искренне надеюсь, что скоро можно будет сказать "после войны". Верю в нашу победу и мир в Украине. Сегодня состоится наш первый благотворительный концерт "Привіт, ми з України" в Варшаве", – написал он.
Monatik подчеркнул, что постарается сделать все, чтобы собрать средства для будущего поколения Украины.
"Сегодня сцена – фронт каждого артиста, который на нее выйдет, мы – арт-оборона. Благодарю всех вас за поздравления, и самым прекрасным подарком будет ваша помощь нашим детям. Это наше светлое будущее, в которое я очень верю. Буду благодарен, если в виде поздравлений вы поддержите самую большую центральную детскую больницу "Охматдет", которая ежедневно продолжает спасать наших детей, находясь в эпицентре обстрелов", – отметил певец.
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Monatik обрел популярность после участия в шоу "Х-фактор" на канале СТБ. Певец занимал кресла судьи на проекте "Танцы со звездами", тренера вокального шоу "Голос країни" и "Голос. Діти" ("1+1").
Летом 2019 года Monatik представил шоу "Love It Ритм" на НСК "Олимпийский". В 2020 году выпустил мюзикл "Ритм", в котором объединил 12 артистов. В июне 2021 года состоялась премьера документального фильма о жизни артиста.