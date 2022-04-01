"Это цинизм, а не патриотизм". Каминская обратилась к хейтерам

"Наблюдаю за поведением некоторых персонажей и диву даюсь. Это же надо так ненавидеть людей! У меня огромная просьба: отпишитесь от меня те, кто умничает и пытается внести разногласия", – попросила певица.

Каминская отметила, что ее позиция давно понятна и она постоянно об этом говорит, но доказывать что-то не намерена.

"Вместо того, чтобы поддерживать друг друга, вы сами распространяете фейковую информацию о том, кто куда выехал и какую границу пересек. Это цинизм, а не патриотизм. Вы упрекаете меня в языке, на котором я говорю, – это фашизм, а не патриотизм! Одесса, Крым, Донбасс и Харьков тоже говорят на русском, и все мы – это Украина!" – заявила она.

Каминская добавила, что руки опускаются из-за таких людей.

"Вам нужны зрелища, а многим людям сейчас – хлеб, который не пахнет языком! Ясно? Вы привыкли жить картинками в соцсетях. Нельзя постоянно держать в стрессе свое визуальное восприятие происходящего – так можно поехать кукушкой! И на мертвые жопы сепаратистов смотреть постоянно – не есть патриотизм! [...] Нападая на своих же, вы – санитары чужого леса", – заверила исполнительница.

Она добавила, что тем, кто выехал, сейчас тоже несладко.

"У многих языковой барьер и у 80% маленькие дети, жизнь которых нужно устроить на время военных действий для того, чтобы сохранить будущее нашей страны! Или вы считаете, что наше будущее в их лице должно быть с искалеченной психикой? А ведь это тоже граждане Украины! И уж поверьте, хрен бы кто по своей воле уехал бы в чужую страну, если бы не война", – отметила Каминская.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SLAVA KAMINSKA (@babaslavka)

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