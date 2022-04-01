Жена Кличко в вышиванке спела песню на украинском языке. Видео

Наталья Кличко спела песню о войне России против Украины Скриншот: Natalia Klitschko / YouTube

Певица появилась в кадре в черной вышиванке.

"Та запалало зранку небо України, від вибухів гучних прокинулась дитинка. Ой, люди, скажіть, що сталось. Невже та біда на нас напала?" – поется в песне.

"Когда 24 февраля разразилась война в Украине, у Натальи Кличко возникла идея написать обнадеживающую песню для своего народа", – говорится в аннотации к видео.

Композицию Наталья Кличко написала в соавторстве с немецким музыкантом Даниэлем Леоном и продюсером Хенриком Мензелем.

Премьера песни состоялась 20 марта на большом благотворительном концерте Sound of Peacе у Бранденбургских ворот в Берлине. А 1 апреля вышла версия песни, в которой припев на английском языке исполнил Леон, а последний куплет – дочь Кличко Елизавета.

Вся прибыль от воспроизведения трека будет передана в фонд #МыВсеУкраинцы для помощи нуждающимся и восстановления Украины.