Ребрик: На апрель я планы имею, и пусть хоть кто-то решится их поломать: я хочу домой, в мирный Киев!

Ребрик: В последний день месяца в той – прошлой, довоенной – жизни я любила подводить итоги и строить планы на предстоящий месяц Фото: liliia.rebrik / Instagram

"В последний день месяца в той – прошлой, довоенной – жизни я любила подводить итоги и строить планы на предстоящий месяц", – рассказала она.

Актриса отметила, что в апреле родилась ее младшая дочь Полина. Она добавила, что это месяц, когда природа оживает, появляются первые настоящие цветы, солнце встает раньше и по дороге на работу слышно пение птиц.

По словам Ребрик, март 2022 года ей было очень трудно пережить.

"Но на апрель я планы имею, и пусть хоть кто-то решится их поломать: я хочу домой, в мирный Киев! Давайте здесь побольше планов построим – а вдруг вселенная услышит и они все-все осуществятся! Я очень верю в это!" – призналась актриса.

Пост Ребрик сопроводила снимком своей трехлетней дочери Полины, стоящей у окна.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

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