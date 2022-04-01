Ребрик: На апрель я планы имею, и пусть хоть кто-то решится их поломать: я хочу домой, в мирный Киев!

"В последний день месяца в той – прошлой, довоенной – жизни я любила подводить итоги и строить планы на предстоящий месяц", – рассказала она.
Актриса отметила, что в апреле родилась ее младшая дочь Полина. Она добавила, что это месяц, когда природа оживает, появляются первые настоящие цветы, солнце встает раньше и по дороге на работу слышно пение птиц.
По словам Ребрик, март 2022 года ей было очень трудно пережить.
"Но на апрель я планы имею, и пусть хоть кто-то решится их поломать: я хочу домой, в мирный Киев! Давайте здесь побольше планов построим – а вдруг вселенная услышит и они все-все осуществятся! Я очень верю в это!" – призналась актриса.
Пост Ребрик сопроводила снимком своей трехлетней дочери Полины, стоящей у окна.
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Лилия Ребрик родилась в 1981 году в Черновцах. В 2001-м окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.
В том же году она стала артисткой Киевского академического Молодого театра. Карьеру на телевидении начала в 2006 году, став ведущей прогноза погоды на СТБ. С 2017 года Ребрик является ведущей утреннего шоу на канале "Украина" под названием "Ранок з Україною".
Ребрик замужем за хореографом Андреем Диким. У пары двое детей: Диана (2012) и Полина (2018).