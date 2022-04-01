"Тупоголовым зомби это не поможет". Шоумен Остапчук показал россиянам, как правильно говорить слово "паляниця"

Остапчук заявил, что, находясь в украинской оккупации, гражданам РФ придется выучить произношение слова "паляниця". Шоумен показал, как по слогам произносить его.

"Бесплатный лайфхак для россиян. Урок первый. Повторяйте за мной", – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Volodymyr Ostapchuk (@vova_ostapchuk)

"Таким тупоголовым зомби это не поможет. Вот соседи. Гореть в аду", – прокомментировала подписчица svetikvin1205.

Война России против Украины. Главное (обновляется)