"Тупоголовым зомби это не поможет". Шоумен Остапчук показал россиянам, как правильно говорить слово "паляниця"

Остапчук заявил, что, находясь в украинской оккупации, гражданам РФ придется выучить произношение слова "паляниця". Шоумен показал, как по слогам произносить его.
"Бесплатный лайфхак для россиян. Урок первый. Повторяйте за мной", – написал он.
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"Таким тупоголовым зомби это не поможет. Вот соседи. Гореть в аду", – прокомментировала подписчица svetikvin1205.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Украинский ведущий и шоумен Владимир Остапчук 7 марта сообщил, что присоединился к территориальной обороне.
Вечером 29 марта районе российского Белгорода прогремели взрывы. Пострадали четверо силовиков.