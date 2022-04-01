Под Белгородом упал снаряд. Российские СМИ сообщили, что он летел со стороны Украины

В небе на Белгородом был виден дымный след, отметили жители города в соцсетях Фото: РБК / Telegram

Отмечается, что в небе при этом был виден дымный след.

"Был слышен хлопок. Пока подробностей нет, что стало его причиной, – устанавливается. Информации о пострадавших нет, все данные уточняются. Пока лишь был слышен звук хлопка, других данных нет. Уточняем у МЧС и других ведомств, в какой части города и что конкретно это было", – рассказала пресс-секретарь правительства Белгородской области Ирина Василенко.

Источник в силовых структурах сообщил ТАСС, что артиллерийский снаряд, якобы выпущенный со стороны Украины, попал в село Никольское (Белгородская область).

Жертв и разрушений нет, добавил собеседник российского пропагандистского госагентства.