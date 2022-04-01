Под Белгородом упал снаряд. Российские СМИ сообщили, что он летел со стороны Украины

Отмечается, что в небе при этом был виден дымный след.
"Был слышен хлопок. Пока подробностей нет, что стало его причиной, – устанавливается. Информации о пострадавших нет, все данные уточняются. Пока лишь был слышен звук хлопка, других данных нет. Уточняем у МЧС и других ведомств, в какой части города и что конкретно это было", – рассказала пресс-секретарь правительства Белгородской области Ирина Василенко.
Источник в силовых структурах сообщил ТАСС, что артиллерийский снаряд, якобы выпущенный со стороны Украины, попал в село Никольское (Белгородская область).
Жертв и разрушений нет, добавил собеседник российского пропагандистского госагентства.
29 марта под Белгородом произошли взрывы на складе с боеприпасами. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков говорил, что причиной стал пожар. Он заявлял, что жертв и пострадавших среди мирного населения в результате взрывов нет. Разрушенных жилых и нежилых построек на территории села, где находился склад, тоже нет. Источники российского госагентства "РИА Новости" отмечали, что в результате инцидента пострадали четверо силовиков.
ТАСС писало, что, согласно заявлениям Гладкова, причиной пожара на нефтебазе в ночь на 1 апреля якобы стал "авиаудар с двух вертолетов Вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России".