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В российском Белгороде горит нефтебаза

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Пожар произошел в ночь на 1 апреля
Пожар произошел в ночь на 1 апреля
Скриншот: ГТРК Белгород / YouTube

В российском Белгороде в ночь на 1 апреля начался пожар на нефтебазе, которая принадлежит "Роснефти".

Об этом сообщило в Telegram российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

Позже агентство со ссылкой на Гладкова сообщило о двух пострадавших работниках нефтебазы.

Жителей нескольких улиц эвакуируют. Гладков назвал это "расселением в более безопасное место"

ТАСС пишет, что согласно заявлениям Гладкова, причиной пожара якобы стал "авиаудар с двух вертолетов Вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России".

Источник ТАСС сообщил, что огнем охвачены восемь резервуаров с топливом.

Российское агентство РБК со ссылкой на мэра Белгорода Антона Иванкова сообщило, что, по уточненной информации, пострадавших в результате взрыва и пожара на нефтебазе нет.

Контекст:

29 марта под Белгородом произошли взрывы на складе с боеприпасами. Гладков заявлял, что причиной стал пожар. Он заявлял, что жертв и пострадавших среди мирного населения в результате взрывов нет. Разрушенных жилых и нежилых построек на территории села, где находился склад, тоже нет. Источники российского госагентства "РИА Новости" заявили, что в результате инцидента пострадали четверо силовиков.

Теги: Россия, пожар, Белгород, нефтебаза
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