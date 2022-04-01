В российском Белгороде горит нефтебаза

Об этом сообщило в Telegram российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

Позже агентство со ссылкой на Гладкова сообщило о двух пострадавших работниках нефтебазы.

Жителей нескольких улиц эвакуируют. Гладков назвал это "расселением в более безопасное место"

ТАСС пишет, что согласно заявлениям Гладкова, причиной пожара якобы стал "авиаудар с двух вертолетов Вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России".

Источник ТАСС сообщил, что огнем охвачены восемь резервуаров с топливом.

Российское агентство РБК со ссылкой на мэра Белгорода Антона Иванкова сообщило, что, по уточненной информации, пострадавших в результате взрыва и пожара на нефтебазе нет.