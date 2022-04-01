В российском Белгороде горит нефтебаза

Об этом сообщило в Telegram российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.
Позже агентство со ссылкой на Гладкова сообщило о двух пострадавших работниках нефтебазы.
Жителей нескольких улиц эвакуируют. Гладков назвал это "расселением в более безопасное место"
ТАСС пишет, что согласно заявлениям Гладкова, причиной пожара якобы стал "авиаудар с двух вертолетов Вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России".
Источник ТАСС сообщил, что огнем охвачены восемь резервуаров с топливом.
Российское агентство РБК со ссылкой на мэра Белгорода Антона Иванкова сообщило, что, по уточненной информации, пострадавших в результате взрыва и пожара на нефтебазе нет.
29 марта под Белгородом произошли взрывы на складе с боеприпасами. Гладков заявлял, что причиной стал пожар. Он заявлял, что жертв и пострадавших среди мирного населения в результате взрывов нет. Разрушенных жилых и нежилых построек на территории села, где находился склад, тоже нет. Источники российского госагентства "РИА Новости" заявили, что в результате инцидента пострадали четверо силовиков.