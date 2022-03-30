В РФ назвали предварительную причину взрывов на складе оружия в районе Белгорода

"Ждем официального сообщения министерства обороны Российской Федерации. По непроверенной информации, произошел пожар на складе боеприпасов", – сообщил он.

Гладков добавил, что жертв и пострадавших среди мирного населения в результате взрывов нет. Разрушенных жилых и нежилых построек на территории села, где находился склад, тоже нет.