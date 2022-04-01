В Кремле не стали давать оценку пожару на нефтебазе в Белгороде: Путину доложили

Путину сообщили о пожаре на нефтебазе в Белгороде, отметил Песков (на фото) Фото: EPA

Представители СМИ, обращаясь к Пескову, отметили, что "неоднократно было сказано на высшем уровне, в частности минобороны РФ, что у России полное превосходство в воздухе в ходе так называемой "спецоперации" в Украине, которая началась 24 февраля после вторжения РФ. Спикера Путина спросили, как в таком случае мог произойти удар с воздуха по нефтебазе, о чем сообщали российские СМИ.

"Не нам, в администрации президента, давать какие-то оценки. Это должны все-таки делать профессионалы. Превосходство в воздухе в ходе операции является абсолютным фактом. Это действительно так. А что касается произошедшего, то, наверное, оценки должны давать не мы, а наши силовые ведомства", – ответил Песков.

По его словам, "безусловно, это не то, что можно воспринимать как создание комфортных условий для продолжения переговоров" о прекращении войны между РФ и Украиной.