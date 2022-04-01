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В Кремле не стали давать оценку пожару на нефтебазе в Белгороде: Путину доложили

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Путину сообщили о пожаре на нефтебазе в Белгороде, отметил Песков (на фото)
Путину сообщили о пожаре на нефтебазе в Белгороде, отметил Песков (на фото)
Фото: EPA

Президенту РФ Владимиру Путину доложили об инциденте в российском Белгороде, который привел к пожару на нефтебазе. Об этом 1 апреля на встрече с журналистами сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, его цитирует в Telegram "Медуза".

Представители СМИ, обращаясь к Пескову, отметили, что "неоднократно было сказано на высшем уровне, в частности минобороны РФ, что у России полное превосходство в воздухе в ходе так называемой "спецоперации" в Украине, которая началась 24 февраля после вторжения РФ. Спикера Путина спросили, как в таком случае мог произойти удар с воздуха по нефтебазе, о чем сообщали российские СМИ.

"Не нам, в администрации президента, давать какие-то оценки. Это должны все-таки делать профессионалы. Превосходство в воздухе в ходе операции является абсолютным фактом. Это действительно так. А что касается произошедшего, то, наверное, оценки должны давать не мы, а наши силовые ведомства", – ответил Песков.

По его словам, "безусловно, это не то, что можно воспринимать как создание комфортных условий для продолжения переговоров" о прекращении войны между РФ и Украиной.

Контекст:

В российском Белгороде в ночь на 1 апреля начался пожар на нефтебазе, которая принадлежит "Роснефти", сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Российское пропагандистское госагентство ТАСС писало, что, согласно заявлениям Гладкова, причиной пожара на нефтебазе якобы стал "авиаудар с двух вертолетов Вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России".

Мэр Белгорода Антон Иванков сообщил, что, по уточненной информации, пострадавших в результате взрыва и пожара на нефтебазе нет.

Теги: Россия, Владимир Путин, пожар, Кремль, Дмитрий Песков, Белгород, переговоры, вертолет, воздух, авиаудар, нефтебаза, спецоперация, президент, взрывы, спикер
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