В Кремле не стали давать оценку пожару на нефтебазе в Белгороде: Путину доложили

Представители СМИ, обращаясь к Пескову, отметили, что "неоднократно было сказано на высшем уровне, в частности минобороны РФ, что у России полное превосходство в воздухе в ходе так называемой "спецоперации" в Украине, которая началась 24 февраля после вторжения РФ. Спикера Путина спросили, как в таком случае мог произойти удар с воздуха по нефтебазе, о чем сообщали российские СМИ.
"Не нам, в администрации президента, давать какие-то оценки. Это должны все-таки делать профессионалы. Превосходство в воздухе в ходе операции является абсолютным фактом. Это действительно так. А что касается произошедшего, то, наверное, оценки должны давать не мы, а наши силовые ведомства", – ответил Песков.
По его словам, "безусловно, это не то, что можно воспринимать как создание комфортных условий для продолжения переговоров" о прекращении войны между РФ и Украиной.
В российском Белгороде в ночь на 1 апреля начался пожар на нефтебазе, которая принадлежит "Роснефти", сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Российское пропагандистское госагентство ТАСС писало, что, согласно заявлениям Гладкова, причиной пожара на нефтебазе якобы стал "авиаудар с двух вертолетов Вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России".
Мэр Белгорода Антон Иванков сообщил, что, по уточненной информации, пострадавших в результате взрыва и пожара на нефтебазе нет.