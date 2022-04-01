МИД и Минобороны не подтверждают причастность Украины к пожару на нефтебазе в российском Белгороде

"Я хочу подчеркнуть, что по состоянию на сегодняшний день Украинское государство осуществляет оборонную операцию по отражению вооруженной российской агрессии на территории Украины. И это вовсе не означает, что Украина должна нести ответственность за все просчеты, за все катастрофы и происходящие на территории РФ события. Мы не в первый раз видим такие обвинения. Поэтому я не буду ни подтверждать эту информацию, ни опровергать", – сказал он.
О взрывах в Белгороде спрашивали также министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу на брифинге в Польше, трансляция велась в Facebook МИД Украины.
"Правда ли, что Украина нанесла удар по нефтебазе?" – спросили журналисты.
"Ну... я человек не военный. У меня свой фронт – дипломатический. Поэтому не могу ни подтвердить, ни опровергнуть вашу информацию", – ответил Кулеба.
Неназванный собеседник "Сегодня" в Минобороны Украины (указано, что это высокопоставленное лицо) предположил, что "взрыв нефтебазы в российском Белгороде произошел из-за безалаберности оккупантов либо же с целью скрыть чью-то коррупцию".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В Белгороде в ночь на 1 апреля начался пожар на нефтебазе, которая принадлежит "Роснефти". Жителей нескольких улиц эвакуировали. Губернатор области Вячеслав Гладков утверждал, что пожар начался "вследствие авиаудара с двух вертолетов Вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте".
29 марта под Белгородом произошли взрывы на складе с боеприпасами. Гладков заявлял, что причиной стал пожар. Он заявлял, что жертв и пострадавших среди мирного населения в результате взрывов нет. Разрушенных жилых и нежилых построек на территории села, где находился склад, тоже нет. Источники российского госагентства "РИА Новости" заявили, что в результате инцидента пострадали четверо силовиков, а причиной взрывов стал "человеческий фактор".