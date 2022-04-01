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ВОЙНА В УКРАИНЕ

МИД и Минобороны не подтверждают причастность Украины к пожару на нефтебазе в российском Белгороде

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Кулеба в ответ на вопрос о пожаре на нефтебазе в Белгороде сказал, что он "человек не военный" и не может ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения о причастности Украины
Кулеба в ответ на вопрос о пожаре на нефтебазе в Белгороде сказал, что он "человек не военный" и не может ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения о причастности Украины
Фото: ЕРА

Спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник 1 апреля на брифинге в Киеве не подтвердил и не опроверг информацию о причастности Украины к взрывам на нефтебазе в российском Белгороде. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я хочу подчеркнуть, что по состоянию на сегодняшний день Украинское государство осуществляет оборонную операцию по отражению вооруженной российской агрессии на территории Украины. И это вовсе не означает, что Украина должна нести ответственность за все просчеты, за все катастрофы и происходящие на территории РФ события. Мы не в первый раз видим такие обвинения. Поэтому я не буду ни подтверждать эту информацию, ни опровергать", – сказал он.

О взрывах в Белгороде спрашивали также министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу на брифинге в Польше, трансляция велась в Facebook МИД Украины.

"Правда ли, что Украина нанесла удар по нефтебазе?" – спросили журналисты.

"Ну... я человек не военный. У меня свой фронт – дипломатический. Поэтому не могу ни подтвердить, ни опровергнуть вашу информацию", – ответил Кулеба.

Неназванный собеседник "Сегодня" в Минобороны Украины (указано, что это высокопоставленное лицо) предположил, что "взрыв нефтебазы в российском Белгороде произошел из-за безалаберности оккупантов либо же с целью скрыть чью-то коррупцию".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В Белгороде в ночь на 1 апреля начался пожар на нефтебазе, которая принадлежит "Роснефти". Жителей нескольких улиц эвакуировали. Губернатор области Вячеслав Гладков утверждал, что пожар начался "вследствие авиаудара с двух вертолетов Вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте".

29 марта под Белгородом произошли взрывы на складе с боеприпасами. Гладков заявлял, что причиной стал пожар. Он заявлял, что жертв и пострадавших среди мирного населения в результате взрывов нет. Разрушенных жилых и нежилых построек на территории села, где находился склад, тоже нет. Источники российского госагентства "РИА Новости" заявили, что в результате инцидента пострадали четверо силовиков, а причиной взрывов стал "человеческий фактор".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, пожар, Белгород, Роснефть, Белгородская область, авиаудар, нефтебаза, война России против Украины, взрывы
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