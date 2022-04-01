МИД и Минобороны не подтверждают причастность Украины к пожару на нефтебазе в российском Белгороде

Кулеба в ответ на вопрос о пожаре на нефтебазе в Белгороде сказал, что он "человек не военный" и не может ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения о причастности Украины Фото: ЕРА

"Я хочу подчеркнуть, что по состоянию на сегодняшний день Украинское государство осуществляет оборонную операцию по отражению вооруженной российской агрессии на территории Украины. И это вовсе не означает, что Украина должна нести ответственность за все просчеты, за все катастрофы и происходящие на территории РФ события. Мы не в первый раз видим такие обвинения. Поэтому я не буду ни подтверждать эту информацию, ни опровергать", – сказал он.

О взрывах в Белгороде спрашивали также министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу на брифинге в Польше, трансляция велась в Facebook МИД Украины.

"Правда ли, что Украина нанесла удар по нефтебазе?" – спросили журналисты.

"Ну... я человек не военный. У меня свой фронт – дипломатический. Поэтому не могу ни подтвердить, ни опровергнуть вашу информацию", – ответил Кулеба.

Неназванный собеседник "Сегодня" в Минобороны Украины (указано, что это высокопоставленное лицо) предположил, что "взрыв нефтебазы в российском Белгороде произошел из-за безалаберности оккупантов либо же с целью скрыть чью-то коррупцию".

Война России против Украины. Главное (обновляется)