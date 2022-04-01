Данилов заявил, что Украина не причастна к взрыву "на территории Белгородской народной республики"

Данилов о пожаре в Белгороде: Песков – этот человек с усами – говорит, что это не способствует переговорам. А способствует переговорам, когда они убивают наших детей и женщин? Фото: pravda.com.ua

Журналисты напомнили о сообщениях в западных СМИ о том, что между Путиным и силовыми ведомствами РФ есть противоречия. Они спросили, как это может сыграть на руку Украине.

"Противоречия накапливаются. Общество на территории Российской Федерации начинает кое-что понимать. К примеру, на территории Белгородской народной республики произошел взрыв на нефтебазе. Они почему-то говорят, что мы это сделали. На самом деле это, по нашей информации, совсем не соответствует действительности. Мы это не комментируем. Они должны понимать, что это может быть на всей территории РФ. Мы к ним не приходили, мы не шли к ним с войной", – ответил Данилов.

Он прокомментировал заявление пресс-секретаря РФ Дмитрия Пескова о том, что пожар на нефтебазе в Белгороде – "это не то, что можно воспринимать как создание комфортных условий для продолжения переговоров" о прекращении войны между РФ и Украиной.

"Когда сегодня Песков или Песков – как его? – этот человек с усами – говорит, что это не способствует переговорам... А способствует переговорам, когда они убивают наших детей, женщин, когда они совершают эти зверства? Это какие-то больные люди. Знаете, я не знаю, о чем можно с ними договариваться, если они во время переговоров не дают возможности пойти забрать детей, сделать эвакуационные коридоры для гражданского населения. И лгут на весь мир, что они якобы тут ничем не занимаются, кроме того, что уничтожают каких-то нацистов. Где они их здесь нашли, я не знаю", – подчеркнул Данилов.