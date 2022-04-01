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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов заявил, что Украина не причастна к взрыву "на территории Белгородской народной республики"

Данилов о пожаре в Белгороде: Песков этот человек с усами говорит, что это не способствует переговорам. А способствует переговорам, когда они убивают наших детей и женщин?
Данилов о пожаре в Белгороде: Песков – этот человек с усами – говорит, что это не способствует переговорам. А способствует переговорам, когда они убивают наших детей и женщин?
Фото: pravda.com.ua

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что в РФ накапливаются противоречия между президентом РФ Владимиром Путиным и обществом. Такое мнение он высказал в эфире национального телемарафона вечером 1 апреля, трансляцию ведет канал "Рада".

Журналисты напомнили о сообщениях в западных СМИ о том, что между Путиным и силовыми ведомствами РФ есть противоречия. Они спросили, как это может сыграть на руку Украине. 

"Противоречия накапливаются. Общество на территории Российской Федерации начинает кое-что понимать. К примеру, на территории Белгородской народной республики произошел взрыв на нефтебазе. Они почему-то говорят, что мы это сделали. На самом деле это, по нашей информации, совсем не соответствует действительности. Мы это не комментируем. Они должны понимать, что это может быть на всей территории РФ. Мы к ним не приходили, мы не шли к ним с войной", – ответил Данилов. 

Он прокомментировал заявление пресс-секретаря РФ Дмитрия Пескова о том, что пожар на нефтебазе в Белгороде – "это не то, что можно воспринимать как создание комфортных условий для продолжения переговоров" о прекращении войны между РФ и Украиной.

"Когда сегодня Песков или Песков – как его? – этот человек с усами – говорит, что это не способствует переговорам... А способствует переговорам, когда они убивают наших детей, женщин, когда они совершают эти зверства? Это какие-то больные люди. Знаете, я не знаю, о чем можно с ними договариваться, если они во время переговоров не дают возможности пойти забрать детей, сделать эвакуационные коридоры для гражданского населения. И лгут на весь мир, что они якобы тут ничем не занимаются, кроме того, что уничтожают каких-то нацистов. Где они их здесь нашли, я не знаю", – подчеркнул Данилов.

Контекст:

29 марта под Белгородом произошли взрывы на складе с боеприпасами. Губернатор области Вячеслав Гладков заявлял, что причиной стал пожар. Он заявлял, что жертв и пострадавших среди мирного населения в результате взрывов нет. Разрушенных жилых и нежилых построек на территории села, где находился склад, тоже нет. Источники российского госагентства "РИА Новости" заявили, что в результате инцидента пострадали четверо силовиков, а причиной взрывов стал "человеческий фактор".

В Белгороде в ночь на 1 апреля начался пожар на нефтебазе, которая принадлежит "Роснефти". Жителей нескольких улиц эвакуировали. Гладков утверждал, что пожар начался "вследствие авиаудара с двух вертолетов Вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте".

Министерство обороны Украины и глава МИД Дмитрий Кулеба не подтвердили и не опровергли информацию о причастности Украины. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович подчеркнул, что всю ответственность за происходящее на территории РФ несет ее руководство – к нему и все вопросы.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, пожар, Белгород, Роснефть, Белгородская область, нефтебаза, война России против Украины, Алексей Данилов
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