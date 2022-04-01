Арестович об обстреле нефтебазы в Белгороде: Все вопросы – к руководству РФ, мы ведем оборонительные действия на своей территории

Об этом, комментируя сообщения российских СМИ о якобы обстреле нефтебазы в Белгороде вертолетами ВСУ, заявил в видеообращении в Facebook 1 апреля советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Алексей Арестович.
"С утра очень много разговоров, что в Белгороде что-то взрывается, горит, какая-то паника у них и так далее. Ловят [убитого агентом КГБ в 1959 году лидера Организации украинских националистов Степана] Бандеру… Военно-политическое руководство Украины предпринимает все способы, приемы действий и методы, чтобы обезопасить Украину, нашу территориальную целостность, неприкосновенность, мир и покой над нашими головами, – сказал представитель ОПУ. – Мы ведем боевые действия, оборонительные, на своей территории. За то, что происходит на территории РФ, несет ответственность руководство РФ, видимо, им нужно разбираться, что же произошло в Белгороде".
Арестович в связи с инцидентом не исключил, что таким образом "российские военные саботируют выполнение приказов, не хотят заходить на украинскую территорию доступными методами".
"Может кто-то покурил не в том месте… В любом случае всю ответственность за происходящее на территории РФ несет руководство РФ. К ним и все вопросы", – резюмировал советник Андрея Ермака.
29 марта под Белгородом произошли взрывы на складе с боеприпасами. Гладков заявлял, что причиной стал пожар. Он заявлял, что жертв и пострадавших среди мирного населения в результате взрывов нет. Разрушенных жилых и нежилых построек на территории села, где находился склад, тоже нет. Источники российского госагентства "РИА Новости" заявили, что в результате инцидента пострадали четверо силовиков, а причиной взрывов стал "человеческий фактор".
В ночь на 1 апреля в Белгороде начался пожар на нефтебазе, которая принадлежит "Роснефти", сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Российское пропагандистское госагентство ТАСС писало, что, согласно заявлениям Гладкова, причиной пожара на нефтебазе якобы стал "авиаудар с двух вертолетов Вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России".
Мэр Белгорода Антон Иванков сообщил, что, по уточненной информации, пострадавших в результате взрыва и пожара на нефтебазе нет.
В Кремле о произошедшем доложили президенту РФ Владимиру Путину, но не стали давать оценку инциденту.
МИД и Минобороны не подтвердили причастность Украины к пожару на нефтебазе в российском Белгороде.