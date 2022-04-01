Арестович об обстреле нефтебазы в Белгороде: Все вопросы – к руководству РФ, мы ведем оборонительные действия на своей территории

Арестович о взрывах и пожарах в российском Белгороде: Может кто-то покурил не в том месте Фото: president.gov.ua

Об этом, комментируя сообщения российских СМИ о якобы обстреле нефтебазы в Белгороде вертолетами ВСУ, заявил в видеообращении в Facebook 1 апреля советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Алексей Арестович.

"С утра очень много разговоров, что в Белгороде что-то взрывается, горит, какая-то паника у них и так далее. Ловят [убитого агентом КГБ в 1959 году лидера Организации украинских националистов Степана] Бандеру… Военно-политическое руководство Украины предпринимает все способы, приемы действий и методы, чтобы обезопасить Украину, нашу территориальную целостность, неприкосновенность, мир и покой над нашими головами, – сказал представитель ОПУ. – Мы ведем боевые действия, оборонительные, на своей территории. За то, что происходит на территории РФ, несет ответственность руководство РФ, видимо, им нужно разбираться, что же произошло в Белгороде".

Арестович в связи с инцидентом не исключил, что таким образом "российские военные саботируют выполнение приказов, не хотят заходить на украинскую территорию доступными методами".

"Может кто-то покурил не в том месте… В любом случае всю ответственность за происходящее на территории РФ несет руководство РФ. К ним и все вопросы", – резюмировал советник Андрея Ермака.