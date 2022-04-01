Путин стал реалистичнее относительно своей военной стратегии в Украине – Кулеба

Кулеба (на фото) считает, что приказ оккупантам отходить от Киева дал Путин Фото: Dmytro Kuleba / Facebook

Украинский дипломат подчеркнул, что заявление минобороны РФ о "сокращении военной активности" было сделано в то время, когда украинские военные и так начали оттеснять оккупантов из населенных пунктов вокруг Киева.

Кулеба предположил, что оценивая ситуацию, Путин стал "более реалистичным в отношении своей военной стратегии".

Фактически глава Кремля признал, что у российской армии недостаточно сил для атак на Украину с трех направлений, и в связи с этим хочет перебросить своих военных на другие направления, считает глава МИД Украины.

Он подчеркнул, что не представляет себе, чтобы отход оккупантов с севера Украины выполнялся не по приказу Путина.

Кулеба прогнозирует, что российские оккупанты будут пытаться захватить весь Донбасс, рассматривая его как "низко висящий плод". По его словам, именно о таком развитии событий говорят разведданные.

Война России против Украины. Главное (обновляется)