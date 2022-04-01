Путин стал реалистичнее относительно своей военной стратегии в Украине – Кулеба

Украинский дипломат подчеркнул, что заявление минобороны РФ о "сокращении военной активности" было сделано в то время, когда украинские военные и так начали оттеснять оккупантов из населенных пунктов вокруг Киева.
Кулеба предположил, что оценивая ситуацию, Путин стал "более реалистичным в отношении своей военной стратегии".
Фактически глава Кремля признал, что у российской армии недостаточно сил для атак на Украину с трех направлений, и в связи с этим хочет перебросить своих военных на другие направления, считает глава МИД Украины.
Он подчеркнул, что не представляет себе, чтобы отход оккупантов с севера Украины выполнялся не по приказу Путина.
Кулеба прогнозирует, что российские оккупанты будут пытаться захватить весь Донбасс, рассматривая его как "низко висящий плод". По его словам, именно о таком развитии событий говорят разведданные.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил 29 марта по итогам переговоров украинской и российской делегаций, что Россия решила сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях.
Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18.00 29 марта подтверждал перемещение оккупантов от Киева, а в полночь заявил, что "отвод войск”, вероятно, является ротацией отдельных подразделений и его цель – ввести в заблуждение военное руководство Вооруженных сил Украины и создать ложное впечатление относительно отказа оккупантов от замысла окружить Киев.
В Белом доме заявили, что перемещение российских войск под Киевом – это не отвод, а передислокация.
Передвижение войск РФ под Киевом и Черниговом президент Украины Владимир Зеленский назвал "не отводом, а результатом работы наших защитников".
31 марта британская разведка заявила, что в ближайшее время в окрестностях Киева развернутся ожесточенные бои между украинской армией и российскими оккупантами.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал 31 марта, что, по информации разведки НАТО, российские войска пытаются перегруппироваться, пополнить запасы и усилить наступление в районе Донбасса.
1 апреля Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о взятии под контроль 28 населенных пунктов, которые находятся с восточной и западной сторон Киева.