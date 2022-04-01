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ВОЙНА В УКРАИНЕ

У Украины и Польши нет никаких сомнений или недоразумений в вопросе ввода миротворцев – Кулеба

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Кулеба: У нас есть одно предостережение к любой инициативе, которая сейчас озвучивается той или иной страной: эти инициативы не должны замораживать конфликт
Кулеба: У нас есть одно предостережение к любой инициативе, которая сейчас озвучивается той или иной страной: эти инициативы не должны замораживать конфликт
Фото: ЕРА

Ключевое для Украины в инициативах других государств по завершению войны в том, что они не должны замораживать конфликт. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал на брифинге в ходе визита в Польшу, трансляция велась на Facebook-странице МИД.

"У нас должны быть разные решения на столе. Для любого сценария развития событий. И поэтому, безусловно, инициативы, которые звучат от польского правительства, полезны, потому что Польша является членом НАТО и может продвигать их внутри Альянса. Но у нас есть одно предостережение к любой инициативе, которая сейчас озвучивается той или иной страной: эти инициативы не должны замораживать конфликт", – сказал Кулеба в ответ на вопрос о предложении Польши по введению миротворцев в Украину. 

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью российским СМИ 27 марта говорил, что "пока не понимает до конца" предложение Польши. 

Министр отметил, что с начала вторжения РФ в Украину 24 февраля были оккупированы новые украинские территории (до этого под контролем оккупантов были только отдельные районы и Крым). 

"Наша принципиальная позиция состоит в том, что Россия должна выйти на позиции, которые она занимала по состоянию на 23 февраля. Соответственно, ни одна инициатива, которая будет способствовать фиксации нынешнего статус-кво, не отвечает украинским интересам", – подчеркнул он. 

Глава МИД рассказал, что провел "очень откровенный, содержательный разговор" об этом с вице-премьером Польши Ярославом Качиньским.

"Я очень благодарен, что мы смогли спокойно и детально проговорить этот вопрос. Я нашел полное понимание у Качиньского по украинской позиции, и я также вижу его искреннее желание помочь Украине. Теперь нет никаких сомнений или недоразумений вокруг вопроса этой миссии – мы синхронизировались и будем благодарны Польше за любые новые инициативы, которые мы будем проговаривать, а они смогут продвигать", – добавил Кулеба. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

18 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил, что Польша намерена официально предложить направить миротворческую миссию НАТО в Украину.

До его заявления против такой идеи выступала Германия. После саммита НАТО генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг сказал, что страны НАТО не будут вводить миротворческий контингент в Украину. Он считает, что прямая помощь Альянса Украине спровоцирует Россию на эскалацию насилия.

Президент США Джо Байден говорил, что американские войска не будут участвовать в войне в Украине, но, как отмечала посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд, другие страны НАТО могут сами решить, хотят ли они ввести войска.

В НАТО, куда входят 30 стран, в том числе Польша и Германия, неоднократно заявляли, что не собираются размещать свои военные силы в Украине.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Польша, МИД Украины, Ярослав Качиньский, миротворцы, Дмитрий Кулеба
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