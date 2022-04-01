У Украины и Польши нет никаких сомнений или недоразумений в вопросе ввода миротворцев – Кулеба

Кулеба: У нас есть одно предостережение к любой инициативе, которая сейчас озвучивается той или иной страной: эти инициативы не должны замораживать конфликт Фото: ЕРА

"У нас должны быть разные решения на столе. Для любого сценария развития событий. И поэтому, безусловно, инициативы, которые звучат от польского правительства, полезны, потому что Польша является членом НАТО и может продвигать их внутри Альянса. Но у нас есть одно предостережение к любой инициативе, которая сейчас озвучивается той или иной страной: эти инициативы не должны замораживать конфликт", – сказал Кулеба в ответ на вопрос о предложении Польши по введению миротворцев в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью российским СМИ 27 марта говорил, что "пока не понимает до конца" предложение Польши.

Министр отметил, что с начала вторжения РФ в Украину 24 февраля были оккупированы новые украинские территории (до этого под контролем оккупантов были только отдельные районы и Крым).

"Наша принципиальная позиция состоит в том, что Россия должна выйти на позиции, которые она занимала по состоянию на 23 февраля. Соответственно, ни одна инициатива, которая будет способствовать фиксации нынешнего статус-кво, не отвечает украинским интересам", – подчеркнул он.

Глава МИД рассказал, что провел "очень откровенный, содержательный разговор" об этом с вице-премьером Польши Ярославом Качиньским.

"Я очень благодарен, что мы смогли спокойно и детально проговорить этот вопрос. Я нашел полное понимание у Качиньского по украинской позиции, и я также вижу его искреннее желание помочь Украине. Теперь нет никаких сомнений или недоразумений вокруг вопроса этой миссии – мы синхронизировались и будем благодарны Польше за любые новые инициативы, которые мы будем проговаривать, а они смогут продвигать", – добавил Кулеба.

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