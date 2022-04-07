"Одобрил меру, которая когда-то помогла победить Гитлера". Сенат США поддержал законопроект о ленд-лизе

В статье с заголовком "В борьбе с Путиным Сенат единогласно одобряет меру, которая когда-то помогла победить Гитлера" отметили, что закон позволит президенту США Джо Байдену "более эффективно отправлять вооружение Украине в условиях кровавого вторжения России".

"Сенаторы быстро поддержали законопроект о ленд-лизе, поскольку украинские военные доказали, что могут отбиваться от российских войск, которые обстреливают украинские города с конца февраля. Программа ленд-лиза, созданная во время Второй мировой войны, рассматривалась как переломный момент в конфликте, поскольку она позволила США быстро пополнить запасы союзников без трудоемких процедурных препятствий", – пишет издание.

Politico подчеркнуло, что американские законодатели прибегли к экстраординарной мере, потому что считают вторжение РФ в Украину экзистенциальной угрозой либеральному правопорядку.

"Это также свидетельствует о том, что западный мир верит, что Украина теперь может победить в борьбе с российскими оккупантами", – отметили журналисты.