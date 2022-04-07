"Одобрил меру, которая когда-то помогла победить Гитлера". Сенат США поддержал законопроект о ленд-лизе

В статье с заголовком "В борьбе с Путиным Сенат единогласно одобряет меру, которая когда-то помогла победить Гитлера" отметили, что закон позволит президенту США Джо Байдену "более эффективно отправлять вооружение Украине в условиях кровавого вторжения России".
"Сенаторы быстро поддержали законопроект о ленд-лизе, поскольку украинские военные доказали, что могут отбиваться от российских войск, которые обстреливают украинские города с конца февраля. Программа ленд-лиза, созданная во время Второй мировой войны, рассматривалась как переломный момент в конфликте, поскольку она позволила США быстро пополнить запасы союзников без трудоемких процедурных препятствий", – пишет издание.
Politico подчеркнуло, что американские законодатели прибегли к экстраординарной мере, потому что считают вторжение РФ в Украину экзистенциальной угрозой либеральному правопорядку.
"Это также свидетельствует о том, что западный мир верит, что Украина теперь может победить в борьбе с российскими оккупантами", – отметили журналисты.
Ленд-лиз – программа, в рамках которой США снабжали Великобританию, Францию, Китай и СССР продовольствием, нефтью и вооружением во время Второй мировой войны. Подписал закон о ленд-лизе 11 марта 1941 года президент США Франклин Рузвельт.
Шесть американских сенаторов из Демократической и Республиканской партий США внесли законопроект о поставках Украине вооружения по ленд-лизу. Об этом 20 января сообщила пресс-служба одного из авторов законопроекта Джона Корнина.