Экс-министр обороны Эстонии призвал передать Украине ПВО дальнего радиуса действия

"Военная поддержка Украины определенно должна быть значительно увеличена. При том, что должны продолжаться поставки противотанковых орудий и различных типов переносных зенитно-ракетных комплексов, мы должны предоставить Украине тяжелое вооружение. Особенно с учетом того, что боевые действия преимущественно смещаются на Восток, где пространство гораздо более открытое и бой не будет равноценным при наличии одних только ПЗРК", – заявил он.

По словам Миксера, в данном вопросе работа ведется со странами, которые готовы передать и располагают такими тяжелыми вооружениями, а также со странами, с которыми уже работают ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)