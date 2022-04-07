США отправили в Украину 100 беспилотников Switchblade – Пентагон

В Пентагоне не говорят, какие модели получит Украина, но не исключают поставок Switchblade 600 Фото: AeroVironment / Facebook

"Мы уже отправили 100 беспилотников Switchblade, которые были на наших складах... Президент [Джо] Байден анонсировал их отправку пару недель назад, и мы обсуждаем с украинцами будущее использование дронов Switchblade", – сказал пресс-секретарь.

Он отметил, что эти дроны "не той системы, которую обычно используют украинцы", но система не очень сложная и не требует большой подготовки – научиться управлять такими беспилотниками можно примерно за два дня.

По словам Кирби, еще с прошлой осени в США находилось "очень небольшое количество украинских солдат", которые проходили там военное обучение. Теперь их научили также работе со Switchblade, чтобы они, когда вернутся домой, смогли обучать других в украинской армии.

В ходе пресс-конференции один из журналистов упомянул, что, по словам госсекретаря Энтони Блинкена, украинцы могут получить как 300-ю, так и 600-ю версии беспилотников, и попросил уточнений.

По словам Кирби, у одной из версий боеголовка больше, и она потенциально способна поражать бронированные цели. Он отказался "вдаваться в подробности о каждой поставке с точки зрения того, какие варианты Switchblade [будут отправлены]".

"Вы спрашиваете меня, могу ли я исключить, что версия 600, версия с более тяжелой боеголовкой, не будет использоваться или не будет отправлена? Нет, этого я не исключаю", – добавил Кирби.

Он отметил, что США помогут ВСУ получить дополнительные беспилотники, если потребуется.

"Сейчас отправлено 100, а дальше посмотрим", – добавил спикер Пентагона.