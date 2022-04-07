США отправили в Украину 100 беспилотников Switchblade – Пентагон

"Мы уже отправили 100 беспилотников Switchblade, которые были на наших складах... Президент [Джо] Байден анонсировал их отправку пару недель назад, и мы обсуждаем с украинцами будущее использование дронов Switchblade", – сказал пресс-секретарь.
Он отметил, что эти дроны "не той системы, которую обычно используют украинцы", но система не очень сложная и не требует большой подготовки – научиться управлять такими беспилотниками можно примерно за два дня.
По словам Кирби, еще с прошлой осени в США находилось "очень небольшое количество украинских солдат", которые проходили там военное обучение. Теперь их научили также работе со Switchblade, чтобы они, когда вернутся домой, смогли обучать других в украинской армии.
В ходе пресс-конференции один из журналистов упомянул, что, по словам госсекретаря Энтони Блинкена, украинцы могут получить как 300-ю, так и 600-ю версии беспилотников, и попросил уточнений.
По словам Кирби, у одной из версий боеголовка больше, и она потенциально способна поражать бронированные цели. Он отказался "вдаваться в подробности о каждой поставке с точки зрения того, какие варианты Switchblade [будут отправлены]".
"Вы спрашиваете меня, могу ли я исключить, что версия 600, версия с более тяжелой боеголовкой, не будет использоваться или не будет отправлена? Нет, этого я не исключаю", – добавил Кирби.
Он отметил, что США помогут ВСУ получить дополнительные беспилотники, если потребуется.
"Сейчас отправлено 100, а дальше посмотрим", – добавил спикер Пентагона.
Дроны-камикадзе Switchblade оснащены камерами, системами наведения и ударе боеголовками. Модели дронов описаны на сайте компании-производителя AeroVironment. Модель 300 может поразить цель на расстоянии до 10 км, но в связи с размером аккумулятора ограничена временем полета. Он весит около 2,5 кг.
Switchblade 600 весит 23 кг, он может атаковать с максимальной скоростью 185 км/ч. "Представляет собой следующее поколение барражирующих ракет увеличенной дальности", – говорится в описании. Дрон несет противотанковую боевую часть типа Javelin, предназначенную для нейтрализации бронетехники. Switchblade 600 может устанавливаться на наземную транспортную платформу, а также использоваться как ударный боеприпас типа воздух-поверхность.
Название Switchblade (складной нож) связано с подпружиненными крыльями, которые находятся внутри пусковой установки в сложенном виде, и раскрываются когда дрон поднимается в воздух.