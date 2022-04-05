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Группа конгрессменов призвала Байдена расширить военную помощь Украине

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Конгрессмены призвали Белый дом предоставить Украине ракеты класса "земля воздух", истребители и противокорабельные ракеты
Конгрессмены призвали Белый дом предоставить Украине ракеты класса "земля–воздух", истребители и противокорабельные ракеты
Фото: EPA

Более 30 конгрессменов, представляющих Республиканскую и Демократическую партии США, призвали администрацию президента Джо Байдена увеличить военную помощь для Украины. Об этом 4 апреля сообщил телеканал CNN со ссылкой на письмо, которое есть в распоряжении журналистов.

Речь идет о предоставлении Украине ракет класса "земля-воздух" большой дальности, истребителей и противокорабельных ракет.

Конгрессмены подчеркнули, что их запрос основан на списке пожеланий, предоставленном украинскими властями на прошлой неделе. Запрос законодателей также включает увеличение поставок зенитных ракет Stinger и противотанковых ракет Javelin и беспилотников с большей дальностью действия, чтобы Украина могла противостоять оккупантам.

"Мы признаем, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры уже предоставили существенную военную помощь в ответ на российское вторжение, в том числе часть из $13,6 млрд в виде чрезвычайных фондов в рамках сводного законопроекта об ассигнованиях на 2022 финансовый год. Однако украинцам ясно, что нужно сделать больше, чтобы Украина выиграла эту войну", – пояснили представители Конгресса.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала российского вторжения в Украину президент Владимир Зеленский неоднократно обращался к международному сообществу с просьбой как можно скорее предоставить истребители, чтобы защитить жителей страны.

27 февраля высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что ЕС предоставит Украине летальное оружие и истребители на сумму €450 млн.

28 февраля в командовании Сухопутных войск ВСУ сообщали, что западные партнеры передадут Украине 56 истребителей МиГ-29 и 14 штурмовиков Су-25. Однако позже эти страны опровергли передачу боевых самолетов Украине, написало агентство Politico.

На пресс-конференции 12 марта президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что удалось найти пилотов, готовых стать гражданами Украины, чтобы помочь защитить украинское небо. "Сам народ, живущий во всем мире, готов был предоставить Украине альтернативу закрытию неба. Все готовы, но не те, кто принимает решение", – добавил Зеленский.

Теги: США, Украина, Джо Байден, военная помощь, беспилотники, война России против Украины, Javelin, ракеты, конгрессмены, Stinger
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