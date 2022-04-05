Группа конгрессменов призвала Байдена расширить военную помощь Украине

Речь идет о предоставлении Украине ракет класса "земля-воздух" большой дальности, истребителей и противокорабельных ракет.

Конгрессмены подчеркнули, что их запрос основан на списке пожеланий, предоставленном украинскими властями на прошлой неделе. Запрос законодателей также включает увеличение поставок зенитных ракет Stinger и противотанковых ракет Javelin и беспилотников с большей дальностью действия, чтобы Украина могла противостоять оккупантам.

"Мы признаем, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры уже предоставили существенную военную помощь в ответ на российское вторжение, в том числе часть из $13,6 млрд в виде чрезвычайных фондов в рамках сводного законопроекта об ассигнованиях на 2022 финансовый год. Однако украинцам ясно, что нужно сделать больше, чтобы Украина выиграла эту войну", – пояснили представители Конгресса.

Война России против Украины. Главное (обновляется)