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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Билецкий: Западным партнерам нужно откорректировать военную помощь для Украины

Андрей Билецкий (в центре): Наши летчики показали феноменальный уровень на старых изношенных советских машинах, которым уже больше 30 лет
Андрей Билецкий (в центре): Наши летчики показали феноменальный уровень на старых изношенных советских машинах, которым уже больше 30 лет
Фото: azov.org.ua

Страны Запада передают Украине оружие для "малой" войны, а для боеспособной армии нужно другое вооружение, рассказал основатель полка "Азов" Андрей Билецкий в интервью украинской службе "Польского радио".

"Безусловно, США, Западная Европа, Великобритания оказывают Украине серьезную помощь. Однако ее нужно откорректировать, потому что сейчас передается оружие так называемой малой войны. В первую очередь 90% поставок – это противотанковые управляемые комплексы, переносные зенитно-ракетные комплексы и гранатометы. Однако для боеспособной современной армии основными средствами поражения врага являются артиллерия, авиация, бронетанковые войска, бронетехника для механизированных частей и ПВО для того, чтобы закрыть воздух", – пояснил свою позицию Билецкий.

Имеющиеся в наличии в Украине артиллерийские системы, танки, системы ПВО и другое вооружение изношены, потому что это старые советские образцы, которые десятилетиями стояли на вооружении.

"Если честно говорить о закрытом небе, это пустая тема. Такие страны, например, как США, не объявляют закрытое небо над Украиной, потому что это война с Россией, а на данном этапе они, безусловно, этого не хотят. Соответственно, дайте нам просто инструменты, и мы сами закроем небо. Наши летчики показали феноменальный уровень на старых изношенных советских машинах, которым уже больше 30 лет. Аналогично и ПВОшники. Поэтому вопрос в том, чтобы украинцы получили технику и вооружение, необходимые для того, чтобы самим закрыть украинский воздух", – резюмировал основатель полка "Азов".

Контекст:

В конце марта пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби заявил, что в Украину доставлена часть грузов в рамках помощи Штатам в сфере безопасности нашей страны. В Пентагоне уточнили, что речь идет о первых шести из около 30 от общего числа согласованных поставок вооружения. Об этом сообщал американский телеканал CNN.

Теги: авиация, вооружение, военная техника, военная помощь, помощь, артиллерия, бронетехника, Андрей Билецкий, война России против Украины
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