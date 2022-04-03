Билецкий: Западным партнерам нужно откорректировать военную помощь для Украины

Андрей Билецкий (в центре): Наши летчики показали феноменальный уровень на старых изношенных советских машинах, которым уже больше 30 лет Фото: azov.org.ua

"Безусловно, США, Западная Европа, Великобритания оказывают Украине серьезную помощь. Однако ее нужно откорректировать, потому что сейчас передается оружие так называемой малой войны. В первую очередь 90% поставок – это противотанковые управляемые комплексы, переносные зенитно-ракетные комплексы и гранатометы. Однако для боеспособной современной армии основными средствами поражения врага являются артиллерия, авиация, бронетанковые войска, бронетехника для механизированных частей и ПВО для того, чтобы закрыть воздух", – пояснил свою позицию Билецкий.

Имеющиеся в наличии в Украине артиллерийские системы, танки, системы ПВО и другое вооружение изношены, потому что это старые советские образцы, которые десятилетиями стояли на вооружении.

"Если честно говорить о закрытом небе, это пустая тема. Такие страны, например, как США, не объявляют закрытое небо над Украиной, потому что это война с Россией, а на данном этапе они, безусловно, этого не хотят. Соответственно, дайте нам просто инструменты, и мы сами закроем небо. Наши летчики показали феноменальный уровень на старых изношенных советских машинах, которым уже больше 30 лет. Аналогично и ПВОшники. Поэтому вопрос в том, чтобы украинцы получили технику и вооружение, необходимые для того, чтобы самим закрыть украинский воздух", – резюмировал основатель полка "Азов".