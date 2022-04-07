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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Блинкен: На каждый российский танк у Украины будет по 10 противотанковых систем

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Блинкен заявил, что США продолжат поддерживать Украину
Блинкен заявил, что США продолжат поддерживать Украину
Фото: EPA

США поставят Украине еще больше противотанковых комплексов Javelin. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью NBC, текстовая версия которого была опубликована 6 апреля на сайте Госдепа США.

Он напомнил, что США выделили $100 млн на противотанковые системы для Украины.

"Подумайте об этом: Соединенные Штаты и другие союзники и партнеры на каждый российский танк в Украине поставили или скоро поставим 10 противотанковых систем — по 10 на каждый российский танк. Так что с точки зрения того, что им [украинцам] нужно действовать быстро и действовать эффективно, чтобы бороться с самолетами, которые стреляют по ним с неба, с танками, которые пытаются уничтожить их города с земли, у них есть инструменты, которые им нужны, они продолжат получать их, и мы будем продолжать поддерживать это", – заявил госсекретарь.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину военная помощь США составила $1,7 млрд, а всего с 2014 года – $4,5 млрд.

Контекст:

Javelin – американский переносной противотанковый ракетный комплекс. Предназначен для поражения бронетехники и низколетящих малоскоростных целей.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Украина, военная помощь, Энтони Блинкен, война России против Украины, Javelin
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