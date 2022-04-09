Зеленский о переговорах с РФ: Мы готовы бороться и параллельно искать диалог

Трансляция брифинга велась в Facebook Офиса президента.
"Украина всегда говорила, что она готова к переговорам и будет искать любые пути для того, чтобы закончить войну. Параллельно, к сожалению, мы видим подготовку к важному, а кто-то говорит – решающему бою на востоке нашего государства. Я не знаю, мне сложно сказать, я не хочу брать на себя ответственность по прогнозам. Я могу брать на себя ответственность по защите нашего государства и борьбе, которую мы постоянно демонстрируем", – сказал Зеленский.
Он добавил, что параллельно на востоке и юге Украины РФ накапливает войска и технику – "людей, которые собираются оккупировать еще одну часть наших территорий".
"Это будет сложная баталия, мы верим в нашу борьбу, верим в нашу победу. Поэтому мы готовы и бороться, и параллельно искать те или иные дипломатические пути, которые могут остановить эту войну. Пока. Скажу откровенно, и мы об этом говорили с канцлером: пока мы говорим и о параллельном диалоге", – подчеркнул президент Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
8 апреля глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай сообщал, что Россия заканчивает стягивание войск на территорию Луганской области, готовясь к большому сражению за Донбасс.