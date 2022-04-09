В Украину прибыл канцлер Австрии, он встречается с Зеленским

Пресс-служба главы Украинского государства опубликовала видео встречи и приветствия двух лидеров возле здания Офиса президента, а также их заявления для СМИ.
"Для нас это важный сигнал, сигнал для всей Европы, что Австрия поддерживает Украину и украинский народ в сопротивлении агрессии РФ", – сказал Зеленский и поблагодарил Нехаммера за помощь Украине.
Нехаммер вспомнил о встрече с Зеленским в Брюсселе.
"Выражаю свое глубокое уважение вам и народу Украины за то, что вы так хорошо обороняетесь. Австрия на вашей стороне. Мы стараемся помочь всюду и всегда, где сможем, и будем нашу помощь расширять", – добавил он.
Канцлер Германии анонсировал свой визит в Украину 5 апреля. Он писал в Twitter, что приедет, чтобы "получить представление о ситуации на месте и поговорить о дальнейшей помощи".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После начала вторжения России Зеленский 16 марта приглашал "всех друзей Украины" посетить столицу, хотя это и небезопасно. До этого заявления президента Киев 15 марта посетили премьер-министры Польши, Чехии и Словении, после – 25 марта – спикеры парламентов Литвы, Латвии и Эстонии.
1 апреля президент Европарламента Роберта Метсола посетила Киев, 8 апреля в столицу прибыли премьер-министр Словакии Эдуард Хегер, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.