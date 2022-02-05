Туск и Нехаммер прислали видеоприветствие съезду партии "УДАР Виталия Кличко"

Туск отметил, что партия УДАР занимает важное место среди членов "Европейской народной партии", объединяющей политические силы ЕС.

Фото: udar.party

"Разрешите передать самые искренние поздравления по случаю съезда вашей партии. "УДАР" является по-настоящему преданным и важным членом семьи "Европейской народной партии" уже почти 10 лет. Ваша партия и лидер Виталий Кличко были одной из движущих сил Евромайдана, что действительно вызывает восхищение. Продолжайте хорошую работу. Для меня сегодня очень важно обратиться к вам и ко всему украинскому народу. Ваша страна переживает неспокойное время и сталкивается с новыми опасностями. Россия является агрессивной военной силой, даже если она экономически слаба. Я поражен тем, как украинцы остаются спокойными, но мобилизованными и готовыми к сопротивлению. Хочу вас заверить, что наша поддержка и внимание прикованы к Украине. Реакция международного сообщества на агрессию России должна быть жесткой и однозначной. Мы поддержим вас", – сказал экс-глава Европейского совета.

Федеральный канцлер Австрии поблагодарил лидера партии УДАР Виталия Кличко за поддержку и заверил, что австрийцы солидарны с украинцами.

"Очень рад, что имею сегодня возможность обратиться к вам. Наилучшие пожелания из Вены. Мы очень радовались, когда Виталий приезжал к нам и поддерживал во время предвыборной борьбы. Украина сейчас переживает большой вызов в отношении людей, они вынуждены жить со страхом, будет война или нет. Мы со стороны Европейского союза, мы со стороны Австрии солидарны с вами, мы на вашей стороне. С австрийской стороны мы сделаем все, чтобы проявить солидарность. Я буду очень рад, если Виталий снова приедет к нам в Австрию или я к нему в Украину", – заявил Нехаммер.

Свои видеоприветствия съезду также прислали Ганс-Герт Петтеринг, президент Европарламента 2007–2009 гг., Элмар Брок, многолетний глава Комитета Европарламента по иностранным делам, Расса Юкнявичене, вице-президент Европейской народной партии (EPP), Тильман Кубан, депутат Бундестага от Христианско-демократического союза Германии.