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Туск и Нехаммер прислали видеоприветствие съезду партии "УДАР Виталия Кличко"

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Карл Нехаммер: С австрийской стороны мы сделаем все, чтобы проявить солидарность
Карл Нехаммер: С австрийской стороны мы сделаем все, чтобы проявить солидарность
Фото: udar.party

Глава Европейского совета 2014-2019 годов Дональд Туск и действующий федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер направили свои видеообращения делегатам съезда "УДАР Виталия Кличко". Об этом сообщает официальный сайт партии. Европейские политики пожелали успеха в развитии политсилы и заверили, что поддерживают Украину в условиях угрозы агрессии.

Туск отметил, что партия УДАР занимает важное место среди членов "Европейской народной партии", объединяющей политические силы ЕС.

Фото: udar.party
Фото: udar.party

"Разрешите передать самые искренние поздравления по случаю съезда вашей партии. "УДАР" является по-настоящему преданным и важным членом семьи "Европейской народной партии" уже почти 10 лет. Ваша партия и лидер Виталий Кличко были одной из движущих сил Евромайдана, что действительно вызывает восхищение. Продолжайте хорошую работу. Для меня сегодня очень важно обратиться к вам и ко всему украинскому народу. Ваша страна переживает неспокойное время и сталкивается с новыми опасностями. Россия является агрессивной военной силой, даже если она экономически слаба. Я поражен тем, как украинцы остаются спокойными, но мобилизованными и готовыми к сопротивлению. Хочу вас заверить, что наша поддержка и внимание прикованы к Украине. Реакция международного сообщества на агрессию России должна быть жесткой и однозначной. Мы поддержим вас", – сказал экс-глава Европейского совета.

Федеральный канцлер Австрии поблагодарил лидера партии УДАР Виталия Кличко за поддержку и заверил, что австрийцы солидарны с украинцами.

"Очень рад, что имею сегодня возможность обратиться к вам. Наилучшие пожелания из Вены. Мы очень радовались, когда Виталий приезжал к нам и поддерживал во время предвыборной борьбы. Украина сейчас переживает большой вызов в отношении людей, они вынуждены жить со страхом, будет война или нет. Мы со стороны Европейского союза, мы со стороны Австрии солидарны с вами, мы на вашей стороне. С австрийской стороны мы сделаем все, чтобы проявить солидарность. Я буду очень рад, если Виталий снова приедет к нам в Австрию или я к нему в Украину", – заявил Нехаммер.

Свои видеоприветствия съезду также прислали Ганс-Герт Петтеринг, президент Европарламента 2007–2009 гг., Элмар Брок, многолетний глава Комитета Европарламента по иностранным делам, Расса Юкнявичене, вице-президент Европейской народной партии (EPP), Тильман Кубан, депутат Бундестага от Христианско-демократического союза Германии.

Контекст:

4 февраля во время съезда партии УДАР было принято обращение к руководству государства, лидерам политических сил, местному самоуправлению и общественности о необходимости созыва Национального форума единства Украины. Кличко отметил, что целью форума должна стать консолидация всех патриотических политсил вокруг защиты страны и совместных действий в условиях угрозы вооруженной агрессии.

Теги: Виталий Кличко, УДАР, Дональд Туск, съезд, партия, Карл Нехаммер
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