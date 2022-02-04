Кличко-младший на съезде УДАР: Мы не агрессоры, но можем агрессивно отстаивать наши границы

"С 2013–2014 годов мы показали агрессору, что можем держать удар. Мы показали, что сделали свой выбор: демократические принципы нам ближе, чем какие-либо другие. Мы патриоты, которые любят свою страну, а не противоположность этому – те, кто не любит других людей и другие страны. Мы патриоты, мы боремся за нашу идею, за наш выбор – за свободу и демократию. И нам нужно оставаться такими же талантливыми, сильными и едиными. Мы не агрессоры, но можем агрессивно отстаивать наши границы", – сказал Кличко.

Он объяснил, почему вступил в территориальную оборону Киева, и пожелал успехов делегатам съезда.

"Есть такая фраза: "Не спрашивай, что страна может сделать для тебя, а спроси, что ты можешь сделать для страны". Я спросил себя, что могу сделать? Я вступил в тероборону. Этот выбор я сделал, потому что люблю свой народ, свою страну, свой город, своих соседей и друзей, семью, дочь. Я хочу вас спросить: "А вы любите свою страну?" Будущее наших детей, то, в какой стране мы будем жить, зависит от нас. Мы сделали свой выбор. Так что давайте оставаться сильными, целеустремленными, объединенными. Давайте держать удар – и только вперед. Слава Украине", – подытожил Владимир Кличко.