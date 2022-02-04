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Кличко-младший на съезде УДАР: Мы не агрессоры, но можем агрессивно отстаивать наши границы

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Владимир Кличко: С 2013 2014 годов мы показали агрессору, что можем держать удар
Владимир Кличко: С 2013–2014 годов мы показали агрессору, что можем держать удар
Фото: udar.party

Чемпион мира по боксу, брат мэра Киева и лидера партии УДАР Виталия Кличко Владимир Кличко призвал украинцев оставаться едиными, сильными и защищать свою страну. Об этом он заявил, выступая на съезде партии, сообщает ее официальный сайт.

"С 2013–2014 годов мы показали агрессору, что можем держать удар. Мы показали, что сделали свой выбор: демократические принципы нам ближе, чем какие-либо другие. Мы патриоты, которые любят свою страну, а не противоположность этому – те, кто не любит других людей и другие страны.  Мы патриоты, мы боремся за нашу идею, за наш выбор – за свободу и демократию.  И нам нужно оставаться такими же талантливыми, сильными и едиными. Мы не агрессоры, но можем агрессивно отстаивать наши границы", – сказал Кличко. 

Он объяснил, почему вступил в территориальную оборону Киева, и пожелал успехов делегатам съезда.

"Есть такая фраза: "Не спрашивай, что страна может сделать для тебя, а спроси, что ты можешь сделать для страны". Я спросил себя, что могу сделать? Я вступил в тероборону. Этот выбор я сделал, потому что люблю свой народ, свою страну, свой город, своих соседей и друзей, семью, дочь. Я хочу вас спросить: "А вы любите свою страну?" Будущее наших детей, то, в какой стране мы будем жить, зависит от нас. Мы сделали свой выбор. Так что давайте оставаться сильными, целеустремленными, объединенными. Давайте держать удар – и только вперед. Слава Украине", – подытожил Владимир Кличко. 

Контекст:

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь, где на февраль намечены их совместные военные учения.

26 января заместитель госсекретаря США Венди Шерман сказала, что США видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины до середины февраля. Она отметила, что не знает, принял ли тот окончательное решение.

4 февраля состоялся XXV съезд политической партии "УДАР Виталия Кличко". Во время съезда было принято обращение к руководству государства о созыве Национального форума единства Украины, инициированное лидером партии УДАР Виталием Кличко. Во время съезда было принято обращение к международному сообществу о защите демократии и свободы и поддержке Украины в борьбе с российской агрессией.

Теги: Владимир Кличко, УДАР, российская агрессия, съезд
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