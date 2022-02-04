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ПОЛИТИКА

"УДАР Виталия Кличко" на съезде принял обращение о проведении Национального форума единства Украины

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Виталий Кличко: Мы должны показать, что готовы защитить то, что всех нас объединяет
Виталий Кличко: Мы должны показать, что готовы защитить то, что всех нас объединяет
Фото: udar.party

По инициативе лидера партии УДАР Виталия Кличко во время съезда политической силы было принято обращение к руководству государства, лидерам политических сил, местному самоуправлению и общественности о необходимости созыва Национального форума единства Украины. Об этом сообщает официальный сайт партии.

Кличко отметил, что целью форума должна стать консолидация всех патриотических политсил вокруг защиты страны и совместных действий в условиях угрозы вооруженной агрессии.

"Будем едиными и сильными внутри страны – будем сильны извне! Поэтому партия УДАР предлагает созвать Национальный форум единства Украины. Этот форум должен стать платформой единения государства. Его цель – продемонстрировать и обществу, и всему миру консолидацию всех здоровых политических сил вокруг защиты страны. Есть проблемы украинцев, которые нужно решать вместе. Сегодня свой призыв к консолидации я адресую всем, от кого зависит судьба страны. Предлагаю созвать Национальный форум единства Украины и согласовать первоочередные шаги, которые усилят государство, сделают экономику более устойчивой, а украинцев более защищенными. Бороться нужно не друг против друга, а за Украину", – подчеркнул политик.

Он отметил, что форум станет основой для разработки стратегии переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе.

"Мы осознаем, что из-за военной опасности Украине будут навязывать разные соглашения и "формулы". Но в этих "формулах" Украина должна быть "постоянной", а не "переменной". Поэтому форум должен прийти к согласию по поводу границ возможных компромиссов, а также "красных линий", которые нельзя пересекать даже под угрозой войны. Верить России в части выполнения Минских соглашений – это обманывать самих себя. Украина уже однажды поверила и подписала Будапештский меморандум, который должен был стать символом единства, а стал символом предательства со стороны России. То же касается и минских договоренностей. Москва растоптала Минские соглашения своими действиями в Донбассе. Идти в этих условиях на выполнение политической части соглашений значит для Украины подписать приговор украинской государственности и поставить крест на развитии", – подчеркнул Кличко.

Съезд партии принял обращение к международным друзьям и партнерам Украины и демократическому сообществу. В обращении партия призывает международное сообщество объединиться, чтобы показать, что общие ценности имеют значение.

"Мы должны показать, что готовы защитить то, что всех нас объединяет. Мы осознаем, что должны полагаться на собственные силы, и мы будем защищать свою землю, мы будем сражаться за свою страну до последнего. Но в то же время мы рассчитываем на адекватную помощь от мирового сообщества демократических стран. Защитить демократию, защитить свободу, защитить Украину (Stand for democracy. Stand for freedom. Stand with Ukraine)", – говорится в обращении партии УДАР.

Теги: Виталий Кличко, УДАР, российская агрессия, съезд
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