Палатный: Власть должна сегодня усиливать тероборону, а не ослаблять местное самоуправление

Артур Палатный: Враг сегодня у нас один и общий. И он только и ждет, чтобы воспользоваться ситуацией внутреннего раздора и разборок Фото: Артур Палатний / FacebookАртур Палатний

"Сегодня, в условиях угрозы российского наступления, как никогда важны единство и совместные усилия, чтобы защитить и сохранить наше государство. Сейчас нужно усиливать территориальную оборону, а не ослаблять местную власть. Но вместо того, чтобы усиливать тероборону и заботиться о защите людей, руководство государства продолжает целенаправленную кампанию по подавлению местного самоуправления и выстраиванию жесткой вертикали власти", – заявил он.

Палатный отметил, что не прекращаются обыски в Чернигове и политическое давление на мэра Владислава Атрошенко перед выборами в 206-м округе. Продолжается давление на киевскую власть с использованием силовых органов, по надуманным делам, считает он.

"31 января заместителю главы КГГА Петру Пантелееву вручено подозрение якобы за бездействие по делу о заводе "Радикал", хотя Антимонопольный комитет запретил тратить средства столичного бюджета на это частное предприятие. Пренебрегая Конституцией и законами, Кабмин начал увольнять глав районных администраций Киева без учета позиции мэра столицы", – привел примеры Палатный.

Руководитель исполкома УДАР призвал объединить усилия против внешнего врага, а не воевать с политическими оппонентами и местными властями.

"Офис президента и Кабинет Министров должны прекратить целенаправленную кампанию по подавлению местного самоуправления и давлению на политических оппонентов. Власть не имеет права действовать по принципу: "Если ты не прислуга, значит, враг". Враг сегодня у нас один и общий. И он только и ждет, чтобы воспользоваться ситуацией внутреннего раздора и разборок. В сегодняшних условиях государственная власть и местное самоуправление должны действовать сообща и слаженно. Мы сильны, когда мы вместе!" – подчеркнул Артур Палатный.