Правоохранители сообщили о подозрении еще одному заместителю Кличко. В КГГА заявили о политическом давлении

Имени заместителя главы КГГА правоохранители не называют. Подозрение объявлено по факту уклонения от проведения на территории, подвергшейся загрязнению опасными веществами, восстановительных мер по ликвидации последствий экологического загрязнения, что повлекло за собой тяжкие последствия (ст. 237 Уголовного кодекса Украины).
"По данным следствия, один из заместителей главы КГГА с 2014 года является главой межведомственной рабочей группы по решению экологических проблем ОАО "Радикал", также на него возложены обязанности в сфере гражданской защиты и охраны окружающей среды. В течение 2014–2021 годов на территории завода "Радикал" не проведено ни одного мероприятия, направленного на ликвидацию последствий экологического загрязнения, а также демеркуризацию [удаление ртути] этой территории. Общий объем ртути и ртутьсодержащих веществ на этой территории составляет около 200 тыс. тонн", – говорится в релизе.
Ликвидатор "Радикала", который фигурирует в производстве как подозреваемый, должен был восстановить платежеспособность завода, а также организовать очистку территории и имущества предприятия от ртути, отметили в ОГП.
Следствие считает, что засорение территории завода опасными отходами и "длительное непроведение любых мер, направленных на ликвидацию последствий экологического загрязнения", повлекло нанесение вреда, который оценивают более чем в 40 млрд грн.
В КГГА сообщили, что подозрение вручили замглавы администрации Петру Пантелееву.
"На заводе "Радикал", который не находится и никогда не был в муниципальной собственности, накопились вредные отходы в результате халатности собственников. Несмотря на то, что городские власти обеспечили вывоз более 300 тонн вредных материалов, а в ноябре 2021 года по инициативе города началась реализация проекта по безопасной утилизации опасных отходов на территории, правоохранительные органы сегодня обвиняют заместителя главы КГГА в бездействии. Эти и другие факты по делу завода свидетельствуют о том, что вручение подозрения представителю КГГА является лишь очередной попыткой политического давления на городские власти. Ведь государственные органы заблокировали попытки города разработать проект утилизации отходов завода и профинансировать его. В 2020 году Антимонопольный комитет Украины своим решением запретил управлению экологии и природных ресурсов КГГА финансировать мероприятия на территории завода", – говорится в релизе.
Завод "Радикал" был открыт 60 лет назад, он производит синтетические материалы. В 1994 году его приватизировали, а через два года владелец остановил работу предприятия с грубым нарушением природоохранного законодательства, отмечают в КГГА. Суд признал "Радикал" банкротом в 2000 году, началась ликвидация предприятия, но она не завершена до сих пор.
"Владельцы завода, должностные лица предприятия, ответственные за демеркуризацию и безопасное выведение объекта производства из эксплуатации, до сих пор не понесли никакой ответственности. При этом контроль ликвидации завода осуществлялся со стороны государства, поскольку ликвидатора предприятия назначает именно государственный орган. Однако виновных правоохранительные органы ищут среди представителей городских властей", – сообщили в КГГА.
По данным городских властей, на сегодняшний день объем ртутосодержащих отходов, которые необходимо вывезти с территории завода, составляет около 200 тыс. тонн, из них 10 тыс. тонн сильно насыщены ртутью.
У мэра Киева Виталия Кличко как главы КГГА есть 13 заместителей, сообщается на сайте администрации, также среди руководства – глава аппарата КГГА.
25 января Кличко сообщил, что подозрение вручили его первому заместителю Николаю Поворознику. Производство, по словам мэра, касается земельного участка, который находился в пользовании аппарату Совета национальной безопасности и обороны в период с 2009-го по 2019 год.