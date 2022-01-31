Правоохранители сообщили о подозрении еще одному заместителю Кличко. В КГГА заявили о политическом давлении

Правоохранители сообщили о подозрении двум лицам в рамках производства по заводу "Радикал", один из них – заместитель Виталия Кличко Фото: gp.gov.ua

Имени заместителя главы КГГА правоохранители не называют. Подозрение объявлено по факту уклонения от проведения на территории, подвергшейся загрязнению опасными веществами, восстановительных мер по ликвидации последствий экологического загрязнения, что повлекло за собой тяжкие последствия (ст. 237 Уголовного кодекса Украины).

"По данным следствия, один из заместителей главы КГГА с 2014 года является главой межведомственной рабочей группы по решению экологических проблем ОАО "Радикал", также на него возложены обязанности в сфере гражданской защиты и охраны окружающей среды. В течение 2014–2021 годов на территории завода "Радикал" не проведено ни одного мероприятия, направленного на ликвидацию последствий экологического загрязнения, а также демеркуризацию [удаление ртути] этой территории. Общий объем ртути и ртутьсодержащих веществ на этой территории составляет около 200 тыс. тонн", – говорится в релизе.

Ликвидатор "Радикала", который фигурирует в производстве как подозреваемый, должен был восстановить платежеспособность завода, а также организовать очистку территории и имущества предприятия от ртути, отметили в ОГП.

Следствие считает, что засорение территории завода опасными отходами и "длительное непроведение любых мер, направленных на ликвидацию последствий экологического загрязнения", повлекло нанесение вреда, который оценивают более чем в 40 млрд грн.

В КГГА сообщили, что подозрение вручили замглавы администрации Петру Пантелееву.

"На заводе "Радикал", который не находится и никогда не был в муниципальной собственности, накопились вредные отходы в результате халатности собственников. Несмотря на то, что городские власти обеспечили вывоз более 300 тонн вредных материалов, а в ноябре 2021 года по инициативе города началась реализация проекта по безопасной утилизации опасных отходов на территории, правоохранительные органы сегодня обвиняют заместителя главы КГГА в бездействии. Эти и другие факты по делу завода свидетельствуют о том, что вручение подозрения представителю КГГА является лишь очередной попыткой политического давления на городские власти. Ведь государственные органы заблокировали попытки города разработать проект утилизации отходов завода и профинансировать его. В 2020 году Антимонопольный комитет Украины своим решением запретил управлению экологии и природных ресурсов КГГА финансировать мероприятия на территории завода", – говорится в релизе.