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"Не дал СНБО застроить сквер высотками". Кличко сообщил, что его первому заместителю вручили подозрение

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Виталий Кличко: На земельном участке образовалась стихийная свалка
Виталий Кличко: На земельном участке образовалась стихийная свалка
Фото: kyiv.klichko.org

Первому заместителю мэра Киева Виталия Кличко Николаю Поворознику вручили подозрение по делу, которое касается бывшего земельного участка аппарата СНБО, написал лидер партии УДАР в своем Telegram-канале.

"Первому заместителю главы КГГА Николаю Поворознику только что вручили подозрение по делу лишения земельного участка аппарата СНБО. В 2019 году городские власти прекратили право постоянного пользования участком на улице Щусева возле станции метро "Сырец". Город привел заброшенную территорию в порядок, вывез мусор, осуществил благоустройство территории. И устроил там сквер. Но СНБО не оставляет намерений застроить территорию высотками и через правоохранителей продолжает давить на столичную власть", – написал Кличко.

Он сообщил, что спорный участок был передан аппарату СНБО в постоянное использование еще в 2009 году, там планировалось построить многоквартирные жилые дома с подземными паркингами и объектами социально-бытовой инфраструктуры.

"Однако в 2019 году было установлено, что все 10 лет участок не использовался по назначению, строительство не было начато. На земельном участке образовалась стихийная свалка", – отметил мэр столицы.

Теги: КГГА, СНБО, строительство, подозрение, Николай Поворозник
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