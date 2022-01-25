"Не дал СНБО застроить сквер высотками". Кличко сообщил, что его первому заместителю вручили подозрение

"Первому заместителю главы КГГА Николаю Поворознику только что вручили подозрение по делу лишения земельного участка аппарата СНБО. В 2019 году городские власти прекратили право постоянного пользования участком на улице Щусева возле станции метро "Сырец". Город привел заброшенную территорию в порядок, вывез мусор, осуществил благоустройство территории. И устроил там сквер. Но СНБО не оставляет намерений застроить территорию высотками и через правоохранителей продолжает давить на столичную власть", – написал Кличко.

Он сообщил, что спорный участок был передан аппарату СНБО в постоянное использование еще в 2009 году, там планировалось построить многоквартирные жилые дома с подземными паркингами и объектами социально-бытовой инфраструктуры.

"Однако в 2019 году было установлено, что все 10 лет участок не использовался по назначению, строительство не было начато. На земельном участке образовалась стихийная свалка", – отметил мэр столицы.