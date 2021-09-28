"Авторы должны нести ответственность". Поворозник подает в суд на бывшего продюсера Comedy Club из-за ложной информации

Николай Поворозник: Хочу сообщить – распространена ложная информация и я подаю иск в суд на ее автора Фото: Eugene Loyuk / Facebook

"Бывший советник Киевского городского головы вчера обнародовал так называемое расследование, где фигурирует моя фамилия. Вспоминают меня и членов моей семьи. Хочу сообщить – распространена ложная информация и я подаю иск в суд на ее автора", – заявил чиновник.

Он сообщил, что обратится в Национальное антикоррупционное бюро Украины с требованием оперативно провести полную и беспристрастную проверку информации, распространенной в соцсетях и СМИ, а результаты такой проверки обнародовать.

"Я со всей ответственностью заявляю, что законов не нарушаю. За безосновательные обвинения, которые вредят моей репутации и затрагивают честь и достоинство моей семьи, их авторы должны нести ответственность. Я как никто заинтересован в оперативном и беспристрастном расследовании этого случая", – отметил Поворозник.