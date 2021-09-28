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"Авторы должны нести ответственность". Поворозник подает в суд на бывшего продюсера Comedy Club из-за ложной информации

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Николай Поворозник: Хочу сообщить распространена ложная информация и я подаю иск в суд на ее автора
Николай Поворозник: Хочу сообщить – распространена ложная информация и я подаю иск в суд на ее автора
Фото: Eugene Loyuk / Facebook

Заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник заявил, что подает в суд за распространение в СМИ лживой информации против него и его семьи. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

"Бывший советник Киевского городского головы вчера обнародовал так называемое расследование, где фигурирует моя фамилия. Вспоминают меня и членов моей семьи. Хочу сообщить – распространена ложная информация и я подаю иск в суд на ее автора", – заявил чиновник.

Он сообщил, что обратится в Национальное антикоррупционное бюро Украины с требованием оперативно провести полную и беспристрастную проверку информации, распространенной в соцсетях и СМИ, а результаты такой проверки обнародовать.

"Я со всей ответственностью заявляю, что законов не нарушаю. За безосновательные обвинения, которые вредят моей репутации и затрагивают честь и достоинство моей семьи, их авторы должны нести ответственность. Я как никто заинтересован в оперативном и беспристрастном расследовании этого случая", – отметил Поворозник.

https://www.facebook.com/povoroznyk.m/posts/4345918598807313

Контекст:

Бывший продюсер Comedy Club, основатель "Офиса трансформации" Максим Бахматов в своем YouTube заявил, что якобы обнаружил схемы обогащения Поворозника и членов его семьи.

Теги: антикоррупционное бюро, Comedy Club, Николай Поворозник, иск, суд, Максим Бахматов
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