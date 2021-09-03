Власти Киева предложили достроить станцию метро в рамках "Большого строительства"

Мэрия Киева подала более 20 инфраструктурных проектов для реализации в рамках президентской программы Фото: depositphotos.com

Об этом 3 сентября сообщил первый заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник, написала пресс-служба мэрии.

"У нас есть амбициозные планы по дальнейшему развитию города, касающиеся всех сфер жизнедеятельности. Мы планируем воплотить ряд масштабных проектов, часть которых предложили поддержать в рамках программы президента Украины "Большое строительство", – сказал Поворозник.

Речь идет об объектах транспортной инфраструктуры, социальной и образовательной сфер, здравоохранения, культурного наследия. В частности, КГГА предлагает профинансировать реконструкцию Дома учителя, моста имени Патона, кинотеатра "Киевская Русь" и строительство станционного комплекса "Львовская брама".

"В государственный бюджет столица отдает 60% налога на доходы физлиц, больше всех городов страны, покрывает расходы на льготный проезд в общественном транспорте, Киев выполняет функции столицы, при этом не получая последние годы средств на развитие инфраструктуры. Поэтому столица надеется на плодотворное сотрудничество в рамках предложенных проектов", – подчеркнул заместитель мэра.