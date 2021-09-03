Власти Киева предложили достроить станцию метро в рамках "Большого строительства"

Об этом 3 сентября сообщил первый заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник, написала пресс-служба мэрии.
"У нас есть амбициозные планы по дальнейшему развитию города, касающиеся всех сфер жизнедеятельности. Мы планируем воплотить ряд масштабных проектов, часть которых предложили поддержать в рамках программы президента Украины "Большое строительство", – сказал Поворозник.
Речь идет об объектах транспортной инфраструктуры, социальной и образовательной сфер, здравоохранения, культурного наследия. В частности, КГГА предлагает профинансировать реконструкцию Дома учителя, моста имени Патона, кинотеатра "Киевская Русь" и строительство станционного комплекса "Львовская брама".
"В государственный бюджет столица отдает 60% налога на доходы физлиц, больше всех городов страны, покрывает расходы на льготный проезд в общественном транспорте, Киев выполняет функции столицы, при этом не получая последние годы средств на развитие инфраструктуры. Поэтому столица надеется на плодотворное сотрудничество в рамках предложенных проектов", – подчеркнул заместитель мэра.
Проект "Большое строительство" стартовал в Украине 2 марта 2020 года. Это совместная программа президента Украины Владимира Зеленского и правительства, реализация которой предусмотрена за счет бюджетных средств.
По информации координатора программы "Большое строительство" Юрия Голика, в 2020 году на местные дороги областные государственные администрации получили 22,2 млрд грн. Это на 51% больше, чем они получали в 2019 году. Неиспользованный остаток на начало 2021-го составил 1,4 млрд грн – 6,2% от всего объема выделенных средств.
Ответственные за дорожное хозяйство ведомства озвучивали разные суммы, которые планировалось потратить на дороги в 2020 году, но, по данным "Экономической правды", всего в 2020 году на дороги направили 121,8 млрд грн и это рекордная сумма за годы независимости.