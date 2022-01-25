ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Военная помощь от США и подозрение заместителю Кличко. Главное за день

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Военная помощь США включает 300 Javelin и боеприпасы
Военная помощь США включает 300 Javelin и боеприпасы
Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine / Facebook

"ГОРДОН" представляет обзор главных событий вторника, 25 января.

Военная помощь США

В Украину прибыла третья партия военной помощи от США в рамках безопасного пакета на $200 млн. По данным СМИ, партия включает 300 Javelin и боеприпасы, в частности, так называемые "разрушители бункеров".

Подозрение заместителю Кличко

Первому заместителю мэра Киева Николаю Поворознику сообщили подозрение в служебной халатности, которая повлекла убытки на 48 млн грн. Дело касается участка земли, правом на пользование которым владел аппарат СНБО. Однако Поворозник подписал распоряжение, которым забрал участок, так как он аппаратом СНБО не использовался. В дальнейшем там обустроили парк. Прокуратура считает, что подписанное замом Кличко распоряжение было незаконно.

Зеленский записал новое обращение

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и рассказал о ситуации на Донбассе, подготовке встречи в нормандском формате, а также о переговорах относительно деэскалации ситуации вблизи границы Украины

Митинг ФЛП под Верховной Радой

В первый пленарный день Верховной Рады после зимних каникул в правительственном квартале состоялась массовая акция предпринимателей "SaveФОП". Они требовали принять упрощенную систему налогообложения и отчетности и отменить требование регистраторов расчетных операций для физических лиц – предпринимателей.

В ходе акции протестующие прорвали ограждение возле здания Верховной Рады, нескольких участников задержали. По данным полиции, на акции пострадали 18 полицейских и трое митинговавших.

В России Навального внесли в перечень террористов

Росфинмониторинг внес российского оппозиционера Алексея Навального в перечень террористов и экстремистов. Кроме Навального, в список попали его соратники Любовь Соболь, Георгий Албуров, Лилия Чанышева, Руслан Шаведдинов и другие. В списке физических лиц 22 фамилии.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, США, Виталий Кличко, Алексей Навальный, митинг, военная помощь, Владимир Зеленский, подозрение, Николай Поворозник
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Виктюк, vivat!" В Киеве открывается выставка по мотивам спектакля "Дама без камелий", посвященная памяти Романа Виктюка
"Виктюк, vivat!" В Киеве открывается выставка по мотивам спектакля "Дама без камелий", посвященная памяти Романа Виктюка
"Малыш, ты супер", "Грудь красивая". Дорофеева в белом лифе крупным планом показала яркий макияж
"Малыш, ты супер", "Грудь красивая". Дорофеева в белом лифе крупным планом показала яркий макияж
"Кажется, что выхода нет". Проживающая в Германии жена мэра Кличко рассказала о своих медитациях
"Кажется, что выхода нет". Проживающая в Германии жена мэра Кличко рассказала о своих медитациях
"Мурат приехал с отдыха, она назло с любовником полетела", "Как хорошо вы отдыхаете". Ани Лорак засветила голую грудь
"Мурат приехал с отдыха, она назло с любовником полетела", "Как хорошо вы отдыхаете". Ани Лорак засветила голую грудь
  "Просто тают во рту", "Очень аппетитно". Кулинарный блогер показала, как за 20 минут приготовить кексы с фруктовой начинкой
  "Просто тают во рту", "Очень аппетитно". Кулинарный блогер показала, как за 20 минут приготовить кексы с фруктовой начинкой
"Такая нежная", "Ноги невероятные". Полякова снялась в очень коротком платье без бретелек
"Такая нежная", "Ноги невероятные". Полякова снялась в очень коротком платье без бретелек
  Дурнев о сексе: Я пару раз доставал сюрприз. У меня необрезанный, на конце члена кармашек. И этот кармашек – он как черпачок
  Дурнев о сексе: Я пару раз доставал сюрприз. У меня необрезанный, на конце члена кармашек. И этот кармашек – он как черпачок
В полиции заявили, что задержали одного из подозреваемых в ограблении вдовы Градского на 100 млн руб.
В полиции заявили, что задержали одного из подозреваемых в ограблении вдовы Градского на 100 млн руб.
"Нервничала, паниковала". Сотрудники Адель рассказали, почему она на самом деле отменила концерты за сутки до начала выступлений
"Нервничала, паниковала". Сотрудники Адель рассказали, почему она на самом деле отменила концерты за сутки до начала выступлений
"Какое роскошное тело", "Секси". Бывшая жена Узелкова в боди засветила голый пах с нижнего ракурса
"Какое роскошное тело", "Секси". Бывшая жена Узелкова в боди засветила голый пах с нижнего ракурса
  Ефросинина: У меня кубики на прессе 10 лет. Тимуру насрать на мой пресс. Он любит мою жопу
  Ефросинина: У меня кубики на прессе 10 лет. Тимуру насрать на мой пресс. Он любит мою жопу
"Спусти трусики". Экс-возлюбленная Илона Маска, певица Граймс снялась топлес в красных стрингах
"Спусти трусики". Экс-возлюбленная Илона Маска, певица Граймс снялась топлес в красных стрингах
"Это не конец прогрессии дынек". Беременная звезда "Орла и решки" Астровская, грудь которой увеличилась на четыре размера, снялась топлес
"Это не конец прогрессии дынек". Беременная звезда "Орла и решки" Астровская, грудь которой увеличилась на четыре размера, снялась топлес
Названа дата выступления Украины на "Евровидении 2022" в Турине
Названа дата выступления Украины на "Евровидении 2022" в Турине
"Не хочется скандала". Экс-участник финала нацотбора Laud после дисквалификации обратился к организаторам с новым предложением
"Не хочется скандала". Экс-участник финала нацотбора Laud после дисквалификации обратился к организаторам с новым предложением
Ани Лорак показала крупным планом голую грудь, ягодицы и промежность
Ани Лорак показала крупным планом голую грудь, ягодицы и промежность
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Там такой пельмень, что не помещается в трусы", "Бабушкин вареник". Каменских показала промежность перед камерой (133563)
2
"Сиськи норм", "Я бы тебя съел". 35-летняя звезда "Женского квартала" Сопонару позировала в "голом" наряде (110436)
3
39-летняя Мейхер выставила на обозрение грудь и показала татуировку в интимном месте (100913)
4
"Она перестала общаться. Вернулась, когда узнала, что я беременна". 40-летняя Тоня Матвиенко рассказала об отношениях с 23-летней дочерью (82568)
5
"Простудишь попу и гнездышко". Никитюк в снегу развела ноги перед камерой (73689)
6
Каменских выставила на обозрение голый пах и грудь (51101)
7
Павлик заявил, что 24-летняя дочь цыганского барона, предсказавшая Потапу на шоу "Голос країни" скорое отцовство, – его крестница (49961)
8
"Блин, жалко бабу", "Серега за "Виагрой" метнулся?" Волочкова снялась голой в бане (45359)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS