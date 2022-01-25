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Подозрение заместителю Кличко. Прокуратура говорит об убытках на 48 млн грн

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Поворозник заявил, что подозрение ему имеет политический мотив
Поворозник заявил, что подозрение ему имеет политический мотив
Фото: Mykola Povoroznyk / Facebook

Первого заместителя мэра Киева Николая Поворозника подозревают в служебной халатности, которая повлекла убытки на 48 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры 25 января.

Подозрение касается земельного участка на улице Щусева, который горсовета Киева предоставил в пользование аппарату Совета нацбезопасности и обороны для строительства, эксплуатации и обслуживания многоквартирных жилых домов с подземными паркингами и объектами социально-бытовой инфраструктуры.

Однако в 2019 году на основании акта обследования чиновники КГГА подготовили проект распоряжения о прекращении аппарата СНБО права постоянного пользования участком в связи с тем, что земельный участок по целевому назначению не использовался. 

"При согласовании проекта распоряжение юридическое управление аппарата КГГА установило его несоответствие законам Украины. Тем не менее один из заместителей главы КГГА незаконно его подписал", – утверждают в прокуратуре.

Следствие считает, что такими действиями государственному органу нанесен ущерб на сумму почти 48 млн грн, что подтверждается выводами проведенной судебной оценочно-земельной экспертизы.

В результате заместителю мэра Киева сообщили подозрение по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

Поворозник в своем Facebook заявил, что это подозрение имеет политический мотив.

"Нет никаких уголовных преступлений. Земельный участок как был, так и остался в коммунальной собственности. Единственное что – на этой земле наведен порядок и она, собственно, спасена от застройки в районе станции метро "Сырец". На этом месте сегодня находится сквер: каждый может туда пойти и своими глазами убедиться", – написал он.

Заместитель Кличко также добавил, что за время, пока аппарат СНБО не использовал этот участок, на нем появилась стихийная мусорка.

"Городские власти привели территорию в порядок, был вывезен мусор и осуществлено благоустройство. Впоследствии город обустроил там сквер. Однако аппарат СНБО не оставляет попыток вернуть себе земельный участок в судебном порядке. Правоохранители давят на городские власти обысками и допросами. А теперь – и вручили подозрение первому заместителю главы КГГА", – отметил он.

https://www.facebook.com/povoroznyk.m/posts/4755047291227773

Контекст:

Это уже не первое подозрение Поворознику. 14 апреля 2020 года канал "1+1" со ссылкой на собственные источники сообщил, что сотрудники СБУ подозревает чиновника во взяточничестве. 

По данным СМИ, он через посредника требовал неправомерную выгоду в размере $125 тыс. от представителя компании-застройщика. Посредник якобы был задержан после получения $60 тыс. В КГГА прошли обыски. 17 апреля Поворозник сообщил, что обратился к городскому голове с просьбой отстранить его от занимаемой должности на время расследования дела о якобы получении им взятки от представителя компании-застройщика.

21 апреля мэр сообщил, что отстранил Поворозника и назначил врио первого замглавы КГГА Валентина Мондриевского. Спустя почти год – 12 марта 2021-го – Поворозник вернулся на свою должность.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: КГГА, прокуратура, СНБО, подозрение, Николай Поворозник
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