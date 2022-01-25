На акции предпринимателей в Киеве пострадали 18 полицейских и трое митинговавших – полиция

"18 полицейских и три участника акции получили телесные повреждения разной степени тяжести. Участников, которые сопротивлялись законным требованиям правоохранителей и совершали противоправные действия, доставили в Печерское управление полиции", – говорится в сообщении.

Правоохранители рассказали, что стычки между митингующими и правоохранителями возникли "из-за того, что активные участники акции вели себя агрессивно, пытались прорвать кордон полицейских на охраняемую территорию ВРУ и устроили толкотню".

"На неоднократные требования сотрудников полиции прекратить свои действия митингующие не реагировали, чтобы восстановить правопорядок, полицейские немедленно вмешались в ситуацию и оттеснили их", – объяснили в полиции.

Ведомство также опровергло сообщение из сети интернет, что якобы скончался один из митингующих.

"Указанная информация не соответствует действительности. Сообщаем, что мужчине, которому стало плохо, полицейские предоставили первую медицинскую помощь", – подчеркнули правоохранители.

Полиция открыла уголовные производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины и по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.