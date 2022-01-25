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ПОЛИТИКА

Участники акции движения "SaveФОП" прорвали ограждение возле здания Верховной Рады

По сообщениям СМИ, более 20 участников акции задержаны правоохранительными органами
По сообщениям СМИ, более 20 участников акции задержаны правоохранительными органами
Фото: Анна Хорошун / suspilne.media

Около двух тысяч митингующих акции движения "SaveФОП" сломали ограждение возле Верховной Рады Украины и пытаются штурмовать здание парламента. Об этом сообщило агентство "Укринформ" 25 января.

Участников акции сдерживают несколько сот правоохранителей, периодически происходят потасовки. Журналистов и народных депутатов не выпускают из Верховной Рады.

Митингующие "SaveФОП" протестуют против "тотальной фискализации" с лозунгами "Власть, принимай, или уходи!". Они зажгли файеры под Верховной Радой со сцены, которая была установлена ранее. 

Перед зданием парламента в несколько рядов выстроились правоохранители. Полицейские прибывают, некоторых участников акции задержали.

"Задержанных во время штурма предпринимателей увозили на полицейском автобусе. Перед этим их обыскивали Митингующие также зажгли дымовые шашки. Правоохранители задержали не менее 20 участников митинга. Выходы из Рады по прежнему закрыты. Охрана предлагает журналистам воспользоваться подземных переходом в комитеты ВРУ", – сообщил Telegram-канал PavlovskyNews.

Журналист Ян Доброносов опубликовал видео, снятое из Верховной Рады, на своей странице в Facebook.

https://www.facebook.com/yan.dobronosov/videos/386240619934064/

Другой фотограф Александр Гончаров также разместил фото на своей странице в Facebook с комментарием: "ФОПы против Полиции".

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4682191151834620&id=100001313440343


Контекст:

Верховная Рада 20 сентября 2019 года приняла законопроект, обязывающий ФЛП использовать регистраторы расчетных операций (как обычные POS-терминалы, так и программные). Норма о применении РРО физлицами-предпринимателями со второй по четвертую группу должна была вступить в силу с 1 января 2021 года.

После акций протеста ФЛП Верховная Рада приняла закон об отсрочке кассовых аппаратов. Согласно закону, применение сниженных финансовых санкций за нарушение бизнесом отдельных требований закона об использовании РРО при проведении расчетных операций было продлено до 1 января 2022 года.

В этом году предприниматели продолжали протестовать, требуя сохранить упрощенную систему налогообложения, но Рада провалила соответствующее голосование. Дополнительную отсрочку РРО отказалось поддерживать монобольшинство.

Таким образом, с января 2022 года плательщики единого налога второй – четвертой групп, которые проводят наличные расчеты, должны применять в своей деятельности регистраторы расчетных операций, напоминают в Кабмине.

В первый пленарный день Рады в 2022 году в центре Киева снова начались протесты  – их участники требуют сохранить упрощенную систему налогообложения и отчетности, а также отменить требование использовать регистраторы расчетных операций для физических лиц – предпринимателей.

Теги: Верховная Рада, протесты, депутаты, митинг, акции, правоохранители, предприниматели, власть
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