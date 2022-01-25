Участники акции движения "SaveФОП" прорвали ограждение возле здания Верховной Рады

Участников акции сдерживают несколько сот правоохранителей, периодически происходят потасовки. Журналистов и народных депутатов не выпускают из Верховной Рады.

Митингующие "SaveФОП" протестуют против "тотальной фискализации" с лозунгами "Власть, принимай, или уходи!". Они зажгли файеры под Верховной Радой со сцены, которая была установлена ранее.

Перед зданием парламента в несколько рядов выстроились правоохранители. Полицейские прибывают, некоторых участников акции задержали.

"Задержанных во время штурма предпринимателей увозили на полицейском автобусе. Перед этим их обыскивали Митингующие также зажгли дымовые шашки. Правоохранители задержали не менее 20 участников митинга. Выходы из Рады по прежнему закрыты. Охрана предлагает журналистам воспользоваться подземных переходом в комитеты ВРУ", – сообщил Telegram-канал PavlovskyNews.

Журналист Ян Доброносов опубликовал видео, снятое из Верховной Рады, на своей странице в Facebook.

Другой фотограф Александр Гончаров также разместил фото на своей странице в Facebook с комментарием: "ФОПы против Полиции".



