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Политолог Соколовская: "Схемно-хороводные" протесты ФЛП должны были всколыхнуть страну против законодательства, спасающего страну от банкротства

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Янина Соколовская: Страна оказалась перед выбором жить в условиях прозрачного бизнеса, как в ЕС и США, или двигаться по пути дремучей лохократии
Янина Соколовская: Страна оказалась перед выбором – жить в условиях прозрачного бизнеса, как в ЕС и США, или – двигаться по пути дремучей лохократии
Фото: ua-rating.com

Протесты физлиц-предпринимателей, недовольных тем, что по закону их деятельность нужно фискализировать, были "подогреты" компаниями, которые прикрывают свою деятельность при помощи схем с использованием предпринимателей, заявила 25 января в своем Facebook политический эксперт Янина Соколовская.

"Эти якобы народные, а по сути – "схемно-хороводные" протесты должны были, но не смогли всколыхнуть страну против законодательства, спасающего страну от банкротства. Когда [нардеп от "Слуги народа"] Даниил Гетманцев, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, инициировал фискализацию ФЛП, он, во-первых, понимал, что без протестов не обойдется, во-вторых, знал, что нет другого способа прерывания схем ухода от налогов. И то, что протесты, как их ни спонсируют, не могут разгореться до уровня Майдана, свидетельствует: у "теневиков" широкой электоральной базы нет. Скорее она есть у тех, кто считает, что налоги надо платить, а неуплату считать уголовно наказуемым преступлением, как в США", – заявила эксперт.

Соколовская убеждена, что важно не поддаваться на провокацию и продолжить фискализацию в цивилизованном направлении.

"Если же толпе позволят затоптать эту идею, то растоптанным и уничтоженным окажется бизнес, работающий по-белому. Ведь действительно, если, организовав немассовое выступление, можно избавиться от кассового аппарата, то зачем честно платить налоги? Демократию Майдана прямо сейчас пытаются использовать для перехода Украины к охлократии, власти толпы, действующей беззаконно и непредсказуемо. Точнее, в украинском варианте, страну толкают к лохократии, рассказывая людям, что они разбогатеют, если избавятся от налогов. Но уход от налогов обедняет страну, только сейчас начавшую подниматься с позиции наибеднейшего государства Европы. А в бедном государстве богатых ФЛП быть не может", – подчеркнула она.

Несмотря на все протесты, 300 тысяч кассовых аппаратов ФЛП уже поставили, а кто не хочет покупать оборудование – может загрузить на свой гаджет программу, заменяющую кассовый аппарат, таким образом дешевые варианты решения вопроса предусмотрены, напомнила политолог.

"Цивилизованные правила ведения бизнеса нужны стране. Как минимум для того, чтобы большой бизнес не обворовывал ее, притворяясь набором ФЛП, и не создавал теневые отрасли, которые съедают государство заживо. И фактически сейчас страна оказалась перед выбором: жить в условиях прозрачного бизнеса, как в ЕС и США, или – двигаться по пути дремучей лохократии", – подытожила Нина Соколовская.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4872073849494318&id=100000752532439

Контекст:

Верховная Рада 20 сентября 2019 года приняла законопроект, обязывающий ФЛП использовать регистраторы расчетных операций (как обычные POS-терминалы, так и программные). Норма о применении РРО физлицами-предпринимателями со второй по четвертую группу должна была вступить в силу с 1 января 2021 года.

После акций протеста ФЛП Верховная Рада приняла закон об отсрочке кассовых аппаратов. Согласно закону, применение сниженных финансовых санкций за нарушение бизнесом отдельных требований закона об использовании РРО при проведении расчетных операций было продлено до 1 января 2022 года.

В 2021 году предприниматели продолжали протестовать, требуя сохранить упрощенную систему налогообложения, но Рада провалила соответствующее голосование. Дополнительную отсрочку РРО отказалось поддерживать монобольшинство.

Таким образом, с января 2022 года плательщики единого налога второй – четвертой групп, которые проводят наличные расчеты, должны применять в своей деятельности регистраторы расчетных операций.

Кабинет Министров сделал исключение по использованию РРО для предприятий сельской торговли

Теги: Верховная Рада, налоги, Кабинет Министров, бизнес, законодательство, парламент, торговля, кассовые аппараты, предприниматели, финансы, Янина Соколовская, Даниил Гетманцев
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