Политолог Соколовская: "Схемно-хороводные" протесты ФЛП должны были всколыхнуть страну против законодательства, спасающего страну от банкротства

Янина Соколовская: Страна оказалась перед выбором – жить в условиях прозрачного бизнеса, как в ЕС и США, или – двигаться по пути дремучей лохократии Фото: ua-rating.com

"Эти якобы народные, а по сути – "схемно-хороводные" протесты должны были, но не смогли всколыхнуть страну против законодательства, спасающего страну от банкротства. Когда [нардеп от "Слуги народа"] Даниил Гетманцев, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, инициировал фискализацию ФЛП, он, во-первых, понимал, что без протестов не обойдется, во-вторых, знал, что нет другого способа прерывания схем ухода от налогов. И то, что протесты, как их ни спонсируют, не могут разгореться до уровня Майдана, свидетельствует: у "теневиков" широкой электоральной базы нет. Скорее она есть у тех, кто считает, что налоги надо платить, а неуплату считать уголовно наказуемым преступлением, как в США", – заявила эксперт.

Соколовская убеждена, что важно не поддаваться на провокацию и продолжить фискализацию в цивилизованном направлении.

"Если же толпе позволят затоптать эту идею, то растоптанным и уничтоженным окажется бизнес, работающий по-белому. Ведь действительно, если, организовав немассовое выступление, можно избавиться от кассового аппарата, то зачем честно платить налоги? Демократию Майдана прямо сейчас пытаются использовать для перехода Украины к охлократии, власти толпы, действующей беззаконно и непредсказуемо. Точнее, в украинском варианте, страну толкают к лохократии, рассказывая людям, что они разбогатеют, если избавятся от налогов. Но уход от налогов обедняет страну, только сейчас начавшую подниматься с позиции наибеднейшего государства Европы. А в бедном государстве богатых ФЛП быть не может", – подчеркнула она.

Несмотря на все протесты, 300 тысяч кассовых аппаратов ФЛП уже поставили, а кто не хочет покупать оборудование – может загрузить на свой гаджет программу, заменяющую кассовый аппарат, таким образом дешевые варианты решения вопроса предусмотрены, напомнила политолог.

"Цивилизованные правила ведения бизнеса нужны стране. Как минимум для того, чтобы большой бизнес не обворовывал ее, притворяясь набором ФЛП, и не создавал теневые отрасли, которые съедают государство заживо. И фактически сейчас страна оказалась перед выбором: жить в условиях прозрачного бизнеса, как в ЕС и США, или – двигаться по пути дремучей лохократии", – подытожила Нина Соколовская.