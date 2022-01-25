В Киеве на акции предпринимателей произошли столкновения, полиция задержала двух человек

Правоохранители задержали двух протестующих. "Другие участники протеста пытались их освободить и потолкались с полицией", – говорится в новости.
В полиции Киева сообщают, что правоохранители составили административные протоколы на двух участников акции по ст. 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
"Во время проведения мероприятий двое участников провоцировали конфликт в толпе, вели себя агрессивно, не реагировали на законные требования правоохранителей прекратить противоправные действия и сопротивлялись полицейским", – заявили в пресс-службе полиции.
В патрульной полиции Киева также опубликовали список центральных улиц, где ограничено движение машин в связи с митингом.
Верховная Рада 20 сентября 2019 года приняла законопроект, обязывающий ФЛП использовать регистраторы расчетных операций (как обычные POS-терминалы, так и программные). Норма о применении РРО физлицами-предпринимателями со второй по четвертую группу должна была вступить в силу с 1 января 2021 года.
После акций протеста ФЛП Верховная Рада приняла закон об отсрочке кассовых аппаратов. Согласно закону, применение сниженных финансовых санкций за нарушение бизнесом отдельных требований закона об использовании РРО при проведении расчетных операций было продлено до 1 января 2022 года.
В этом году предприниматели продолжали протестовать, требуя сохранить упрощенную систему налогообложения, но Рада провалила соответствующее голосование. Дополнительную отсрочку РРО отказалось поддерживать монобольшинство.
Таким образом, с января 2022 года плательщики единого налога второй – четвертой групп, которые проводят наличные расчеты, должны применять в своей деятельности регистраторы расчетных операций, напоминают в Кабмине.
В первый пленарный день Рады в центре Киева снова начались протесты – их участники требуют сохранить упрощенную систему налогообложения и отчетности, а также отменить требование использовать регистраторы расчетных операций для физических лиц – предпринимателей.