В Киеве на акции предпринимателей произошли столкновения, полиция задержала двух человек

На двух протестующих составили админпротоколы за "злостное неповиновение требованиям полицейского" Фото: rbc.ua

Правоохранители задержали двух протестующих. "Другие участники протеста пытались их освободить и потолкались с полицией", – говорится в новости.

Фото: npu.gov.ua

В полиции Киева сообщают, что правоохранители составили административные протоколы на двух участников акции по ст. 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

"Во время проведения мероприятий двое участников провоцировали конфликт в толпе, вели себя агрессивно, не реагировали на законные требования правоохранителей прекратить противоправные действия и сопротивлялись полицейским", – заявили в пресс-службе полиции.

В патрульной полиции Киева также опубликовали список центральных улиц, где ограничено движение машин в связи с митингом.