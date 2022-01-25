Украина опустилась в индексе восприятия коррупции – Transparency International

32 балла из 100 возможных получила Украина за 2021 год. Показатель снизился на один балл.
"Рядом с Украиной – африканское государство Эсватини (Свазиленд). На один балл нас опережают Замбия, Непал, Египет, Филиппины и Алжир, все они получают по 33 балла", – прокомментировали в публикации.
Среди соседей Украины выше только Россия, она также потеряла 1 пункт и с 29 баллами занимает 136 место. Снизились баллы Венгрии – 43 балла (-1 балл, 73 место) и Беларуси (-6, 82 место). Свои показатели не изменила Польша и осталась лидером среди соседей Украины, у нее 56 баллов и 42 место. Улучшить показатели удалось Словакии, Румынии и Молдове.
Лидерам исследования остаются Дания и Новая Зеландия, к ним присоединилась Финляндия, эти страны возглавили Индекс восприятия коррупции 2021 года. В конце списка – Сомали, Сирия и Южный Судан.
В Transparency International рассказали, что определили пять шагов, которые помогут Украине в борьбе с коррупцией:
В 2020 году Украина Украина в индексе восприятия коррупции с 33 баллами из 100 возможных занимала 117-е место.
В 2019 году Украина ухудшила позиции в рейтинге. Страна получила 30 баллов из 100 и занимала 126-е место.